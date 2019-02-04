Hacıyeorgiu: “ab Türkiye Karşısında Her Zamankinden Daha Eleştirel”





Lefkoşa, 4 Şubat 19 : AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Takis Hacıyeorgiu, AB’nin Türkiye karşısında her zamankinden daha eleştirel olduğunu söyledi.Politis gazetesi, AP’daki siyasi grupların, Türkiye’nin İlerleme Raporu ile ilgili yoğun istişarelerde bulunduklarını ve ilerleyen zamanlarda, kritik konulardan biri olan Türkiye’nin İlerleme Raporu’nun ertelenmesini masaya yatıracaklarını yazdı.Gazeteye göre Hacıyeorgiu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin “bataklığa saplandığını” ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın yükseltilmesinin ileriye götürüldüğü dönemde, bu müzakerelerin kesilmesinin, Türkiye’nin tam da arzu ettiği şey olduğunu öne sürdü.Hacıyeorgiu, Türkiye’nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamaya çağrılacağını da kaydederek, Türkiye’nin Rum Yönetimi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili paragrafların güçlendirilmesini arzuladıklarını dile getirdi.(GE/HA)