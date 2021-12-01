banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner404

Haciyannis: "Durum kontrolden çıktı"

Kıbrıslı Rumların KKTC’de gerçekleştirdikleri mal ve akaryakıt alımları konusu Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nde ele alındı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00
Haciyannis: "Durum kontrolden çıktı"

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nde konuşan gümrük sorumlusuna göre, KKTC’ye geçişlerinde akaryakıt aldıkları tespit edilen beş taksiciye ceza kesildiğini yazdı.

Sınır kapılarındaki Rum gümrükçülerin ekim ayında bin 200 taksiyi kontrol ettikleri belirtilirken, taksicilerin KKTC’ye geçişleri ve dönüşlerinde depolarındaki benzin miktarının kontrol edilerek, KKTC’den akaryakıt alımı yapılıp yapılmadığının tespit edildiğini ifade edildi.

Akaryakıt aldıkları belirlenen beş taksiciye toplamda 2-3 bin Euro ceza kesildiğini vurgulayan gazete, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişlerde mal alışlarına yönelik yapılan kontrollerin de yetersiz bulunduğunu aktardı.

Komite milletvekillerinin, KKTC’den kaçak ticaretin kontrol edilmesinin de çok zor olduğuna vurgu yaptıklarını belirten gazete, 34 aylık bir süre zarfında sınır kapılarında yapılan kontrollerde, 4 bin 222 ürüne el konulduğu ve 1 milyon Euro’ya yakın para cezası kesildiğini de vurguladı.

banner341

“DURUM KONTROLDEN ÇIKTI”

Alithia gazetesi ise, Komite Başkanı Kiriakos Haciyannis’in toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a alışverişlerde “durumun kontrolden çıktığı ve pazardaki rekabeti ile iyi işleyişi bozduğunun herkesin ortak kanısı olduğunu” söylediğini yazdı.

Haciyannis, “bu durumun müsamaha edilemez olduğunu ve bu büyük soruna çözüm bulunması gerektiğini” iddia ederek “konunun daha derinlemesine tartışılması için siyasilerin çağırılacağını” vurguladı.

Yeşil Hat tüzüğünün, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaretin “yeniden değerlendirilmesine imkan sağladığı” iddiasında da bulunan Haciyannis, “yetkili makamların kontroller gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını ancak bu çerçevede istenilen sonucu alamadıklarını” ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2021 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum kesiminden katı kararlar!
Rum kesiminden katı kararlar!
Trodos dağlarına kar yağdı
Trodos dağlarına kar yağdı
Rum Savunma Bakanı’ndan açıklama
Rum Savunma Bakanı’ndan açıklama
Güney Kıbrıs'ta Kasım ayında enflasyon arttı
Güney Kıbrıs'ta Kasım ayında enflasyon arttı
Anastasiadis: “Beyaz Rusya için alınan önlemler Türkiye için de alınmalı”
Anastasiadis: “Beyaz Rusya için alınan önlemler Türkiye için de alınmalı”
Papa’nın Güney Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor
Papa’nın Güney Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor
Güney Kıbrıs'ta 3 yeni can kaybı, 613 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 yeni can kaybı, 613 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 3.6
Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 3.6
“Omikron” varyantı Güney Kıbrıs'ı da tedirgin etti
“Omikron” varyantı Güney Kıbrıs'ı da tedirgin etti
Kıbrıs Türk taşınmazı, DİSİ mensubu bir kişinin ailesine devredildi
Kıbrıs Türk taşınmazı, DİSİ mensubu bir kişinin ailesine devredildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim