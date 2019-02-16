Hacıdimitriu’dan “Ay. Yakovu Kilisesi” konusunda açıklama...

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu ile Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay’ın, ara bölgedeki “Ay. Yakovu Kilisesi”nin son yağışlarda yıkılmasının ardından, konuyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya götürdükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Hacıdimitriu’nın konuyla ilgili açıklama yaparak, Anastasiadis’i kilisenin durumuna dair bilgilendirdiğini ve konunun, kilisenin ara bölgede bulunması ve Türk askerinin de müdahil olduğu bir konu olması nedeniyle, komitenin imkanlarını aşan bir durum olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıdimitriu, liderlerin bu konuyu yapacakları görüşmede ele almasını umduğunu ve bu konunun artık liderler tarafından ele alınacak bir konu olduğunu belirtti.

Hacıdimitriu, “Ay.Yakovu Kilisesi”nin yanında bulunan “Ay.Yeorgiu Kilisesi”nin de benzer bir kaderi paylaştığı ve acil müdahale gerektiğini de kaydetti.

DİNİ LİDERLERDEN ORTAK ÇAĞRI...

Gazete devamla, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Maronit Başpiskoposu Yosif Sueyf, Ermeni Başpiskoposu Horen Togramadjian, Latin Patriği Muhterem Jerzy Kraj’ın, ortak açıklama yaparak, gerek “Ay.Yakovu Kilisesi” gerekse “Ay.Yeorgiu Klisesi”nin tadilatının yapılması çağrısında bulunduklarını yazdı.

