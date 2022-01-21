Hacidimitriu, Kültürel Miras Komitesi eş başkanlığından istifa etti

Rum haber kaynakları Anastasiadis’in, “özel sebeplerle komite başkanlığına devam etmek istemediğini” söyleyen Hacidimitriu’nun istifasını kabul ettiğini ve yerine İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum üyelerinden Türkolog doktor Sotos Ktoris’i atadığını bildirdi.