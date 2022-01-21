Hacidimitriu, Kültürel Miras Komitesi eş başkanlığından istifa etti
İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşerek, görevinden azlini istedi.
Hacidimitriu, Kültürel Miras Komitesi eş başkanlığından istifa etti
İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum eş başkanı Takis Hacidimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşerek, görevinden azlini istedi.
21 Ocak 2022 Cuma 14:00
Rum haber kaynakları Anastasiadis’in, “özel sebeplerle komite başkanlığına devam etmek istemediğini” söyleyen Hacidimitriu’nun istifasını kabul ettiğini ve yerine İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi Rum üyelerinden Türkolog doktor Sotos Ktoris’i atadığını bildirdi.
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