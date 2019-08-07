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“güven Yaratıcı Önlemlerin (gyö) Hayata Geçirilmesi Süreci Devam Ediyor”

DİLLİRGA BÖLGESİ SAKİNLERİNDEN ERENKÖY BARİKATININ AÇILMASI ÇAĞRISI

“güven Yaratıcı Önlemlerin (gyö) Hayata Geçirilmesi Süreci Devam Ediyor”

DİLLİRGA BÖLGESİ SAKİNLERİNDEN ERENKÖY BARİKATININ AÇILMASI ÇAĞRISI

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:25
“güven Yaratıcı Önlemlerin (gyö) Hayata Geçirilmesi Süreci Devam Ediyor”

DİLLİRGA BÖLGESİ SAKİNLERİNDEN ERENKÖY BARİKATININ AÇILMASI ÇAĞRISI

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 : Kıbrıs’ta, taraflar arasında mutabık kalınan Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) hayata geçirilmesi sürecinin devam ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, liderlerin Cuma günü gerçekleştireceği görüşme ışığında, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan “yetkili bir kaynak”, Kıbrıs’ta taraflar arasında mutabık kalınan GYÖ’lerin hayata geçirilmesi veya iki toplumlu teknik komiteler düzeyinde başka olası önlemlerin incelenmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

“Yetkili kaynak”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla 26 Şubat’ta gerçekleştirdikleri gayri resmi görüşmede ortaya koyduğu “GYÖ’lerle ilgili listenin orada olduğunu ve geri çekilmediğini” belirtti.

Bazı adımlar atıldığını, bazı önlemlerin tamamlandığını ve uygulanma sürecinde olan bazı başka önlemler de açıklandığını ifade eden “aynı kaynak”, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi beklenen önlemlerden birinin, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’teki sanat eserleri ve arşiv malzemelerinin değiş tokuşu olduğunu ve bunu Kültür Teknik Komitesi’nin ele almakta olduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ortaya koyduğu GYÖ’lerde yer alan, kapalı bölge Maraş konusuyla ilgili bir soru üzerine ise “aynı kaynak”, yaşanan son gelişmeler ve Kıbrıs Türk tarafının hareketlerinin ardından, meselenin öncekinden çok daha yüksek bir siyasi düzeyde ortaya çıktığını ve bunun yalnızca örneğin Maraş’ın yeniden inşa edilmesi üzerinde çalışabilecek bir teknik komite kurulmasıyla alakalı olmadığını savundu.

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“Artık BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalinden söz ediyoruz” ifadelerini kullanan “aynı kaynak”, buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı önerilerden hiçbirinin geri çekilmediğini yineledi.

Yeni geçiş noktaları açılması konusunda ise “aynı kaynak”, Derinya ve Aplıç-Lefke’de geçtiğimiz Kasım ayında iki geçiş noktası açılmasını anımsattı.

“Aynı kaynak”, Kiracıköy ve Erenköy gibi halkın yararına olacak başka geçiş noktaları açılması ihtiyacına yönelik çağrının, Rum tarafı açısından her zaman var olduğunu da ekledi.

DİLLİRGA BÖLGESİ SAKİNLERİNDEN ERENKÖY BARİKATININ AÇILMASI ÇAĞRISI

Politis gazetesi ise haberinde, liderlerin önümüzdeki Cuma günü yapacakları yeni görüşme sebebiyle, “Dillirga bölgesindeki yerel makamların”, Erenköy barikatının açılmasına dair taleplerini yeniden gündeme getirdiklerini yazdı.

Gazete, “Dillirga bölgesindeki yerel makamların, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum temsilcilerinin”, Erenköy barikatının açılması konusunun ele alınmasını ve GYÖ olarak bunda mutabık kalınmasını istediklerini kaydeden gazete, bölge makamlarının, barikatların açılmasıyla ilgili iki toplumlu komitenin inisiyatifiyle dün akşam Pirgo-Dillirga’da bir araya geldiklerini ve iki lidere yeniden bir mektupla çağrıda bulunmaya karar verdiklerini iletti.

Barikatların açılmasıyla ilgili iki toplumlu komitenin Erenköy geçidi konusunda iki lidere yeni bir çağrıda bulunduğunu yazan gazete, dün akşamki görüşmede “Lefke’nin Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı, Limnidi (Yeşilırmak) muhtarı, Poli Hrisohus Belediye Başkanı aynı zamanda Dillirga bölgesindeki ihtiyar heyetlerinin başkanlarının” yer aldığını ekledi.

(İY/HA)                            

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