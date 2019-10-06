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Guterres’ten liderlere Paris davet notu

Guterres; Akıncı ve Anastasiadis’e,  Cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğu..

Guterres’ten liderlere Paris davet notu

Guterres; Akıncı ve Anastasiadis’e,  Cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğu..

06 Ekim 2019 Pazar 08:54
Guterres’ten liderlere Paris davet notu

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e,  Cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğuna işaret etti.
Fileleftheros, son dönemde Kıbrıs sorununa dair baş döndürücü hızda gelişmeler yaşandığına dikkat çektiği haberinde, Kıbrıs sorununda yılsonundan önce özlü sonuç alınması hedefini taşıyan gelişmelerin iki düzeyde hareket ettiğini yazdı.
Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk düzeyde; iki lideri önümüzdeki Kasım ayında üçlü görüşmeye çağırdığını, şu ana kadarki verilerin, görüşme yerinin Paris olacağını gösterdiğini, ikinci düzeyde de hemen ertesi ay da Kıbrıs sorunuyla ilgili bir beşli konferans toplayacağını kaydetti.  
Habere göre Akıncı ve Anastasiadis’e Paris’te görüşme daveti gönderen Guterres, Crans Montana formülünde, yani iki lider, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Dışişleri bakanlarının katılımıyla beşli konferans niyetini de ortaya koydu. Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute üç garantör ile yaptığı temaslarda, beşli bir konferansa katılma konusunda muhataplarından olumlu cevap aldı. Konferansın tam tarihi daha sonra kesinleştirilecek.
Gelişmeler ve Genel Sekreter’in niyeti Anastasiadis’e, Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi ve Müzakerecisi Andreas Mavroyannis tarafından iletildi. Mavroyannis’in BM merkezinden bilgi aldığı ancak kendisine, beşli konferansın gayrı resmî formda mı veya açık gündemli mi olacağına dair detay verilmediği belirtildi. 
Rum tarafında, Guterres’in referans şartlarını liderler ile yapacağı üçlü görüşmede ‘kapatmaya’ çalışacağı, ancak dengeleri korumak ve bütün tarafları tatmin etmek adına, bunları beşli konferans sonrasında ilan edeceği kanaati hâkim. 

MAVROYANNİS’E BM GENEL KURULU’NUN 5’İNCİ KOMİTE BAŞKANLIĞI
Gazete “Mavroyannis’e BM Güvenlik Konseyi’nde Güçlü Başkanlık” başlıklı haberinde, BM’nin 74’üncü Genel Kurul komitelerinin organlarının yarın (pazartesi) oluşturulacağını, 5’inci komitenin başına da Rum daimi temsilci ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in getirileceğini yazdı. Bütçe ve idari meselelerle ilgilenmekte olan 5’inci komitenin, BM Genel Kurulu’nun 6 komitesi içerisindeki en güçlü komite olduğu da kaydedildi. 
Rum Yönetimi Başkanlığı ile AKEL arasında Kıbrıs müzakerelerine dair zıtlaşma devam ediyor. 

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AKEL Anastasiadis’in önceki gün toplanan Rum Ulusal Konseyi’nde “referans şartlarına, garantilerin kaldırılması konusunun da eklenmesini talep edeceğini söylediğini”  açıklarken  Sözcü Prodromos Prodromu  AKEL’i,  Anastasiadis’in müzakereleri başlatma çabalarını Türk tarafının  “aşırı talepleriyle eşitlemekle” suçladı. 
Prodromu (Anastasiadis’in) “öyle bir şeyi ne istedi ne de söyledi” dedi, özetle şunları ekledi: 
 “Başkan’ın kamuoyu önünde de izah ettiği şey;  iki taraf olarak, müzakerenin önüne geçecek veya  çerçeveyi değiştirecek seçmeli ilaveler talep edilmeden,  9 Ağustos’taki görüşmede Sayın M. Akıncı ile vaki olan, uzlaşılan ve anlaşılanlara bağlı kalınmasıydı. Yani Başkan Kıbrıslı Türk lideri, seçerek yeni unsurlar ithal etmemeye teşvik etti.  Çünkü Sayın Lute’la istişarelerde bu oldu. AKEL’in her iki tarafa da simetrik şekilde hitap etmekte ve  her iki lidere de tavsiyelerde bulunmakta ısrar etmesinden,  tarafların hiçbiriyle, Kıbrıs Rum tarafıyla da örtüşmediği sonucunu çıkarıyoruz.”

CESARETLERİ VARSA KONSEY TUTANAKLARINI YAYINLASINLAR
Prodromu’nun bu sözlerine “Başkanlık gerçeklerden ayrıldı” diyerek cevap veren AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “cesaretleri varsa Ulusal Konsey tutanaklarını yayınlasınlar ki halk da kimin yalan kimin doğru söylediğini görsün” ifadelerini kullandı.
Stefanu, Prodromu’nun, AKEL’in örtüştüğü tarafın hangisi olduğunu sorgulamasına karşılık da “biz Kıbrıs’la, halkımızla, Kıbrıs sorununa işgale son verecek, ülkeyi birleştirecek çözümden yanayız. Başkanlık, bütün bu süreçteki icraatları ve politikasıyla  hangi perspektife hizmet ediyor?” dedi. 
Haravgi haberi “Biz Çözüm Perspektifine Hizmet Ediyoruz, Ya Siz?... Hükümetin AKEL’e Yönelik İmalarına Ağız Kapayan Cevap” başlığıyla aktardı. 

 

Son Güncelleme: 06.10.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
Guterres Liderler Paris
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