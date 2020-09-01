banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
467.464
DOLAR
7.3495
STERLİN
9.8875
EURO
8.7837
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup

Lefkoşa, 1 Eylül 20 : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e 27 Ağustos tarihli bir mektup gönderdiği belirtildi. 

01 Eylül 2020 Salı 18:06
Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup
banner337
banner351

Lefkoşa, 1 Eylül 20 : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e 27 Ağustos tarihli bir mektup gönderdiği belirtildi. 

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayiotis Sentonas konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum liderin kendisine gönderdiği mektuplara ve bunun akabindeki 25 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine cevaben 
Anastasiadis’e bir mektup gönderdiğini ifade etti. 

banner341
Sentonas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine ilettiği  “Maraş” konusundaki endişelerini göz önünde bulundurduğunu ifade eden Guterres'in BM’nin 10 ve 13 Temmuz tarihli raporlarına atıfta bulunarak, gelişmeleri yakından izlediği teyidinde de bulunduğunu kaydetti.

Habere göre, Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim 2019’daki açıklamasında, daha önceki Güvenlik Konseyi kararlarında kaydedildiği gibi, bir yandan Maraş’ın statüsünün önemini teyit ederken, diğer yandan da Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olmayan Maraş ile ilgili hiçbir faaliyetin yapılmaması gerektiğine vurgu yaptığını anımsattı.

Gutteres ayrıca BM’nin durumu yakından takip ettiğini teyit ederken, arış ve güvenlik koşullarında, birleşik bir ada vizyonunun sağlanması amacıyla, müzakere sürecinin yeniden başlaması için taraflara yardım etme taahhüdüne de bağlı olduğunu dile getirdi. 

(FK/FEZ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Güneyde bugün 1 yeni vaka saptandı
Güneyde bugün 1 yeni vaka saptandı
Kısa, Rum Hükümeti’ni Mülteciler Aleyhinde Irkçı Ve Yasadışı Tedbirler Almakla Suçladı
Kısa, Rum Hükümeti’ni Mülteciler Aleyhinde Irkçı Ve Yasadışı Tedbirler Almakla Suçladı
İki Buçuk Ayda 400 Aile İçi Şiddet Vakası Kaydedildi
İki Buçuk Ayda 400 Aile İçi Şiddet Vakası Kaydedildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim