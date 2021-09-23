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Guterres ve Anastasiadis temsilci veya danışman aracılığıyla çıkış arıyor

Birleşmiş Milletlerin (BM)  yeni bir temsilci veya danışman atamasının, bu koşullar altında Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanması için tek çıkış yolu olarak göründüğü, ileri sürüldü.

23 Eylül 2021 Perşembe 12:15
Guterres ve Anastasiadis temsilci veya danışman aracılığıyla çıkış arıyor

Fileleftheros gazetesi “Temsilci Aracılığıyla Çıkış-Anastasiadis-Guterres Uzlaşmaya Vardı Tatar’ın Olur Görüşü Bekleniyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında New York’ta dün gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi. 
Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, yeni bir temsilci veya danışman atanmasıyla Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanabileceği şeklindeki görüşlerini Anastasiadis ile ele aldığını yazdı.
Her ikisinin de yeni bir temsilci veya danışman atanması gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu yazan gazete, bu konuya nokta konulması için Türk tarafının olumlu görüşüne gereksinim olduğunu da belirtti. 
Guterres’in, Anastasiadis’e- Tatar ile Cumartesi yapacağı görüşmede de yapması beklenen-Kıbrıs sorununda yeniden hareketliliğin sağlanmasının tek yolunun müdahil taraflarla diyaloğu üstlenecek olan bir kişinin atanması olduğunu anlattığını belirten gazete, Guterres’in önündeki seçeneklerin, Güvenlik Konseyi aracılığıyla “özel temsilci” ataması veya Güvenlik Konseyi’nin onayına gerek olmayan “özel danışman” (Lute gibi) ataması şeklinde olduğunu yazdı.
Gazete, ilk seçeneğin Türk tarafının muhalefetine takılacağının göründüğünü de savundu.
Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in, yarın BM Genel Kurulu önünde yapacağı konuşmada, Rum tarafının, üçlü görüşme ışığında (Guterres ile liderler arasındaki görüşme), niyetleri ve tezlerine ayrıntılı bir şekilde yer vermesinin beklendiğini yazdı.
Anastasiadis ile Guterres arasındaki görüşmeden beklenildiği gibi yeni bir gelişme ortaya çıkmadığını yazan gazete, Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu “Guterres’in sürecin yeniden başlamasını kolaylaştıran görüşlerini dile getirdiği” şeklindeki açıklamasına yer verdi. 
Alithia gazetesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmeden, Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir temsilci veya danışman atama fikrini ileriye götüreceğinin ortaya çıktığını yazdı.
Gazete, elde ettiği bilgilere ve görüşmeye atıfta bulunarak, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede çözümlenmesi amacıyla diyaloğun tekrarlanması için çalışmaya hazır olduğunu ve bu yöndeki isteğini Guterres’e ilettiğini, Guterres’in ise liderlerin 27 Eylül’de yapacağı görüşmeye atıfta bulunacağını belirtti. 
Anastasiadis’in görüşmede Kıbrıs Rum tarafının  müzakerelerin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalardan da bahsettiğini yazan gazete, yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in ise müzakerelerin yeniden başlamasına kendisinin nasıl yardımcı olacağı konusunda fikirler ortaya koyduğunu belirtti.  
Haravgi gazetesi haberi “Ya Danışman Ya Da Temsilci Önerecek-BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorunundaki Çabayı Buzdolabı Dışında Tutma Yöntemi Arıyor” başlığıyla aktardı.


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ANASTASİADİS 
Fileleftheros gazetesine göre, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Genel Sekreteri’nin ofisinde 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Anastasiadis, görüşmenin yapıcı bir ortamda yapıldığını ifade etti.
Anastasiadis, önkoşul olmaksızın yaratıcı bir diyaloğun yeniden nasıl başlayacağına dair görüşleri ve tezleri ilettiklerini belirtti. 
Anastasaidis açıklamasında ayrıca bazı fikirleri ve pozisyonları da ilettiklerini, Cumhurbaşkanı Tatar ile 27 Eylül’de bir araya gelecekleri yemekte Kıbrıs sorunu ile ilgili konuların da ele alınması konusunda da hem fikir olduklarını söyledi. 
Habere göre Anastasiadis ile Guterres arasındaki görüşmede, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM’deki Rum Daimi Temsilci Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu ve Rum Başkanlığı Diplomatik Büro üyesi Pantelis Pantelidis de yer aldı.


NEOFİTU
Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, amaçlarının üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde ülkenin yeniden birleştirilmesi olduğunu söyledi. 
Neofitu “kendisini nihai destinasyona götürecek herhangi bir yolu (patikayı) dışarda bırakmadığını” ifade ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yanında olduklarını belirtti. 
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul önündeki konuşmasını da yorumlayan Neofitu, Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözümü, ne Kıbrıslı Rumların ne uluslararası toplumun ne de Avrupa’nın kabul edeceğini savundu.

 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:13
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