banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
1'İ AĞIR 2 YARALI
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıtlar, bugünkü bazı Rum gazetelerine haber oldu.

Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıtlar, bugünkü bazı Rum gazetelerine haber oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in mektuplarına verdiği yanıtlar, bugünkü bazı Rum gazetelerine haber oldu.
Fileleftheros gazetesi “Antonio Guterres Mesajlar Gönderdi” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Maraş konusuyla ilgili tezinin net olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına atıfta bulunduğunu” öne sürdü.
Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçtiğimiz Cumartesi günü, Anastasiadis’in 14 ve 26 Haziran ile 22 Temmuz tarihli mektuplarına yanıt verdiğini açıkladı.
Gazeteye göre, Prodromu açıklamasında “BM Genel Sekreteri mektubunda, BM’nin Maraş’la ilgili tezinin aynı olmaya devam ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla desteklendiğini söylüyor. Aynı zamanda BM’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarıyla uyumlu olan herhangi bir önlemin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu da belirtiliyor.
Gazete, Genel Sekreter’in aynı zamanda BM himayesinde gayri resmi bir beşli toplantı gerçekleştirilmesine dair öneriyi ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya hazır olmasını takdir ettiğini yazdı. Genel Sekreter’in ayrıca müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası teşkil edebilecek ‘referans şartlarının’ tamamlanmasına dair arzuya de özellikle atıfta bulunduğu iddia edildi.
Gazete, Guterres’in Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mektubuna verdiği yanıta da yer verdi.
Alithia gazetesi ise manşet haberinde “Guterres Pastayı Ortadan Böldü” yorumunda bulunarak, liderlerin kendisine gönderdiği mektuplara yanıt verdiğini yazdı.
Gazete, Guterres’in taraflara yolladığı mektuplarda, Rum kesimini Maraş konusunda, Türk tarafını da doğal gaz konusunda memnun ettiğini savundu.
PRODROMU
Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromu ise, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Pissuri’de gerçekleştirilen bir festivalde yaptığı konuşmada, liderlerin gayri resmi görüşmenin ardından, müzakerelerin başlaması için yolun açılmış göründüğünü söyledi.

banner317
Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cumhurbaşkanıyla görüşmesinin ardından “uygun bir hazırlığın ardından ve İsviçre’de kaldığı yerden, müzakerelerin yeniden başlaması için yolun açılmış göründüğünü” ifade etti.
Prodromu “uygun hazırlığın yapılması halinde, başkanın istediği gibi, müzakerelerin yeniden başlayabileceğini” yineledi.
Prodromu “Türkiye’nin ülkemizin egemenlik hakları aleyhindeki saldırgan tutumuyla ortaya çıkan yapay gerginlik ortamına rağmen, Başkan Anastasiadis yaratıcı bir müzakereye ulaşmamız için çabalıyor” iddiasında da bulundu.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Ankara’dan Sinir Harbi” başlıklı manşet haberinde ise, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlamasını uygun görmediğinin açık olduğunu, fakat aynı zamanda yeni bir çabanın başarısızlığıyla ilgili sorumluluğu da üstlenmek istemediğini ileri sürdü.
Bu çerçevede, “diplomatik kaynaklar” tarafından, önümüzdeki dönem içerisinde, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki meydan okuma ve yasadışı faaliyetlerin yoğunlaşacağı tahmininde bulunulduğunu kaydeden gazete, benzer hareketlerin Maraş için de yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ileri sürdü.
Gazete, “Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların, Türkiye’nin önümüzdeki dönem içerisindeki hareketleri karşısında oldukça dikkatli icraatlarda bulunulması gerektiğine işaret ettiklerini” belirtti. Liderlerin geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdikleri gayri resmi görüşme ve küçük bir yol haritası belirlemelerinin ardından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişiyle ilgili telefon beklendiği kaydedildi.
Gazete, Lute’un ziyaretinin Ağustos ayı sonu veya Eylül ayı başında gerçekleşmesinin beklendiğini ve durumların gidişatı açısından oldukça önemli olarak değerlendirildiğini de yazdı.
Lute’un liderlerle yapacağı görüşmelerin, liderlerin BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmenin çerçevesini belirlemesi ve Genel Sekreter’in Lute tarafından bilgilendirilmesinin beklendiği kaydedildi.
Gazete, beş taraflı gayri resmi bir konferans çerçevesinde, Türkiye’nin de buna katılımını gerektiren neticenin ise, Kıbrıs sorununda özlü bir perspektif olup olamayacağına dair manzarayı tamamen netleştireceğini de ekledi.

 

Son Güncelleme: 12.08.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
GuterresLiderler Mektup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da Malya yakınlarında yangın
Limasol’da Malya yakınlarında yangın
Lakkotripis: “Doğalgaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”
Lakkotripis: “Doğalgaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”
Akar’ın açıklamaları Rum basınında
Akar’ın açıklamaları Rum basınında
KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen çete tutuklandı
KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen çete tutuklandı
Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”
Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”
İsaak ve Solomu anıldı
İsaak ve Solomu anıldı
6, 7, 10’uncu parsellerde 4 sondaj çalışması
6, 7, 10’uncu parsellerde 4 sondaj çalışması
Anastasiadis’ten bayram mesajı
Anastasiadis’ten bayram mesajı
Anastasiadis Doğal Gaz Karşı Önerilerini Gayrı ResmÎ Belge İle İletecek
Anastasiadis Doğal Gaz Karşı Önerilerini Gayrı ResmÎ Belge İle İletecek
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim