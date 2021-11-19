Guterres'in “özel danışman” atamasında belirsizlik

Fileleftheros gazetesi “Atama Bilinmiyor-Kimse, Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Sorunundaki Özel Danışmanıyla Gelecekte Ne Olacağını Bilmiyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda “özel danışman” ataması konusunda belirsizlik yaşandığını yazdı

Kıbrıs Rum tarafının bu konuda hiçbir şey bilmediğini ve New York’tan gelecek haberleri duymayı beklediğini yazan gazete, New York’taki BM merkezinden, atama çalışmalarının sürdüğünün ötesinde, hiçbir şeyin söylenmediğini belirtti.

Gazete, Colin Stewart’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi olarak atanmasının ardından, BM’nin “özel danışman” atama konusunda acele etmediğini yazdı. Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilciliğinin, Genel Sekreterin atama konusundaki bir sonraki adımını sistematik bir şekilde öğrenmeye çalıştığını ancak şu ana kadar bu çabanın herhangi bir sonuç vermediği, BM’nin kartlarını kapalı tutmaya özen gösterdiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Aralık ayı başlarında gelmesinin beklendiğini yazan gazete, Elizabeth Spehar’ın ise, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun hazırlanması ışığında, Kıbrıs’taki gelişmeler konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla New York’ta bulunduğunu da belirtti.

Adadaki şu andaki durumla alakalı olarak yakın zamanda açıklamaların beklenmediğini ve en olası senaryonun ise atamanın gelecek aya kalması şeklinde olduğunu belirten gazete, genel sekreterin müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle danışman atamasını ileriye götürmesi için, koşulların çok da elverişli olmadığını yazdı.