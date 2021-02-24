Guterres: "Gayriresmî 5+1 konferansı çok önemli”

Alithia ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde, Anastasiadis hükümetinin beklenmekte olan konferans için yoğun hazırlık yapması, BM Genel Sekreteri Guterres’in “Kıbrıs halkına” gönderdiği mesaj nedeniyle 5+1 Konferans’ın gayriresmî olarak nitelendirilemeyeceğini, “aksine, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehlikeler açısından çok kritik addedildiğini” yazdı. Diplomatik bir kaynağın, beşli konferansın başarısız olması halinde Kıbrıs sorununun çözümü için yıllardır harcanan bütün çabaların yitirilebileceğine dikkat çektiği eklendi.

Fileleftheros’un da aktardığı habere göre BM Genel Sekreteri, Rum yönetiminin BM’deki yeni Daimi Temsilcisi Andreas Hacikrisanthu’nun güven mektubunu kabulünde yaptığı konuşmada “şu anda beşli konferansın en kısa sürede toplanması için şartlar oluşturulmakta olduğuna” işaret etti. Gerek geçmişte BM Portekiz dönem başkanlığı sırasında gerek şimdi BM Genel Sekreteri olarak, özellikle de Crans Montana’daki müzakereler sırasında şahsen müdahil olduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs’a ve halkına taahhüdünün bilinmesini istediği” de kaydedildi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda Pazartesi akşamı hukukçular ve anayasa uzmanları ile toplantıda beyin fırtınası yapıldığını ve Rum tarafının argümanı üzerinde durulduğunu yazan gazete bu toplantının, Aralık ayından beridir yapılan çok sayıdaki 5+1 konferansa hazırlık için toplantısından birisi olduğuna işaret etti.

Habere göre “tartışmaları çok yakından bilen” bir kaynak Saray’daki toplantılarda, hem Rum tarafının hem de Türk tarafının argümanları üzerinde çalışıldığını, bütün olasılıklara karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

Gazete 5+1 konferansın taşıdığı önemin, Anastasiadis’in Avrupalı yetkililerle ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı temaslarından da anlaşılacağına dikkat çekti.

Gazetenin, 5+1 konferansın Kıbrıs sorununun esasının ele alınacağı resmî bir konferans şeklinde mi gelişeceğini sorduğu diplomatik bir kaynağın sözlerini şöyle aktardı:

“Beşli konferans başarısız olursa bu, çıkmaza sürükleneceğimiz ve çözüm için bunca yıldır harcanan çabaların yitirileceği anlamına gelir. Bu, beşli konferans konusunun özlü müzakere olduğu anlamına gelmez. Ortak zemin olup olamayacağı ve tezlerin harmanlanıp harmanlanamayacağının ortaya çıkması için görüşmeler yapılacak. Özlü müzakere, beşli konferans başarılı olur ve yoğunlaştırılmış müzakerelere yönelirsek yapılacak.”

Haravgi haberi “BM Genel Sekreteri Kıbrıs’a ‘Taahhüt’… Ciddi Görüşme ve Müzakere Prosedürü’ Öngörüyor” başlığıyla aktardı.