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Guterres, Anastasiadis’le telefonda görüştü

Guterres, Anastasiadis’le telefonda görüştü

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:34
Guterres, Anastasiadis’le telefonda görüştü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ve Eylül ayında New York’ta iki liderle bir araya gelme konusunda uzlaşı sağlaması, Rum basında yer aldı.

Politis gazetesi “Niyetler Netleşiyor-Kıbrıs Sorununda New York’ta Üçlü Görüşme Ayarlandı” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün akşam Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak görüştüğünü, görüşmede Eylül ayının sonlarına doğru New York’ta iki liderle bir araya geleceği üçlü bir görüşmenin onayının verildiğini yazdı.

Gazete, gerek Guterres gerekse geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un liderlerle gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda taahhüt verdiklerini, aynı zamanda taraflara, kendi başlarına uzlaşıya vararak BM’ye başvurma imkanı sağladıklarını belirtti.

ABD’deki üçlü görüşmenin, gayrı resmi bir zirveye ilişkin durumun netleşmesini de sağlayabileceğini yazan gazete, Anastasiadis ile Akıncı’nın Ağustos ayında gerçekleştirecekleri görüşmenin kritik olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Tarafların bu aşamada niyetlerini ortaya koymakta olduğunu, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin, iki toplumlu, iki kesimli federasyon ve Guterres Çerçevesi’nin altı maddesi temelinde, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istediğini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün gazetenin radyosuna yaptığı açıklamada, “uzlaşıların kabulünün Kıbrıs Rum tarafı için net olduğunu, aynı netleştirmeyi Türk-Kıbrıs Türk tarafından da beklediklerini” söylediğini aktardı.

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Gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise, doğal gazın idaresi konusunu müzakere masasına getirmeyi hedeflediğini belirtirken Türkiye’nin ise müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmemesini amaçladığını iddia etti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “3’ünün Ortak Görüşmesi-Anastasiadis’ten A. Guterres’in Eylül Ayı Önerisine ‘Evet’” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, uzun zamandır sessizliğini sürdüren BM Genel Sekreteri Guterres’in dün bu sessizliğini bozduğunu ve Anastasiadis’i telefonla aradığını yazdı.

Gazete, Guterres’in Anastasiadis’le görüşmesinde, liderlerin 9 Ağustos’ta yapacakları görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek liderlerle Eylül ayında New York’ta bir araya gelme düşüncesini ortaya koyduğunu, Anastasiadis’in bu düşünceye olumlu yanıt verdiğini yazdı.

Guterres ayrıca, Anastasiadis’e acil şifalar da diledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini “Telefon Görüşmesi” başlığı altında verdi.

Son Güncelleme: 25.07.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
GuterresAnastasiadis
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