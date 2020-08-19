Güney’in ne kadar kovid-19 aşısı alacağı hafta içinde netleşecek

Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ilgili komitesi ile AstraZenca ilaç şirketi arasında imzalanan ilke anlaşması çerçevesinde nüfusuna yetecek miktarda yeni tip koronavirüs aşısı talep ettiği, alınacak aşı miktarının hafta sonunda kesinleşeceği haber verildi.
Haravgi, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, AstraZenca şirketi ile yeni tip koronavirüs aşısı temin etmek amacıyla müzakere etmek üzere oluşturulan AB Komitesi’ne, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bir temsilcinin de yer aldığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ilgili komitesi ile AstraZenca ilaç şirketi arasında imzalanan ilke anlaşması çerçevesinde nüfusuna yetecek miktarda yeni tip koronavirüs aşısı talep ettiği, alınacak aşı miktarının hafta sonunda kesinleşeceği haber verildi.