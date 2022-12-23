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Güney’in haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı

23 Aralık 2022 Cuma 12:12
Güney’in haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı

Güney Kıbrıs’ın haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı. Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 16-22 Aralık haftasında yaşları 61 ile 91 arasında değişen 5 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği, böylece toplam can kayıplarının bin 255’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre dönem içerisinde yapılan toplam 67 bin 962 test sonucunda 2 bin 947 yeni vaka saptandı, vaka sayısı 628 bin 509’a yükseldi.  73 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, bunlardan 3’ünün entübe halde olmak üzere 11’inin durumunun ciddi olduğu bilgisi de verildi.

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