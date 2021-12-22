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Güneye gelen turist sayısı 2020’den fazla 2019’dan az

Güney Kıbrıs’a Ocak-Kasım 2021 döneminde “gelen turist” sayısının 2020’ye göre arttığı ancak 2019’daki değerlerin yarısına ulaşabildiği bildirildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:30
Güneye gelen turist sayısı 2020’den fazla 2019’dan az

Alihtia ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak bu yılın Ocak-Kasım döneminde gelen yolcuların, koronavirüs pandemisine karşı sıkı önlem alınan 2020’ye göre yüzde 195,9 (1,21 milyon kişi) arttığını ancak 2,02 milyon turistin “geliş” yaptığı 2019’un yüzde 52,4 altında kaldığını yazdı. 
Habere göre 2020’de gelen turistlerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle: yüzde 22,7 İngiltere, yüzde 10 Almanya, yüzde 9,6 Rusya, yüzde 8,8 Polonya, yüzde 8,5 Yunanistan ve yüzde 7,7 İsrail. 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 13:31
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