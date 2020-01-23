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Güney’deki üniversiteler paravan evlilik/siyasi sığınma maksatlı kullanılıyor

Rum tarafındaki üniversitelerin üçüncü ülkelerden kişiler tarafından ya AB vatandaşı kişilerle evlenerek Avrupa’ya gitmek veya Rum yönetimine siyasi sığınma başvurusunda bulunmak üzere kullandığı ortaya çıktı.

Güney’deki üniversiteler paravan evlilik/siyasi sığınma maksatlı kullanılıyor

Rum tarafındaki üniversitelerin üçüncü ülkelerden kişiler tarafından ya AB vatandaşı kişilerle evlenerek Avrupa’ya gitmek veya Rum yönetimine siyasi sığınma başvurusunda bulunmak üzere kullandığı ortaya çıktı.

23 Ocak 2020 Perşembe 09:52
Güney’deki üniversiteler paravan evlilik/siyasi sığınma maksatlı kullanılıyor

Alithia’nın “Üniversite Öğrencisinden Paravan…’Damatlara’… Kaçakçılık Şebekeleri ve Üçüncü Ülke Vatandaşları Üniversite Öğrencisi Sıfatını İstismar Ediyor… Üniversite Öğrencisi Gibi Getiriyorlar Ama Amaç Yasadışı Çalışmaları veya Siyasi Sığınma Talep Etmeleri İçin Paravan Evliliklerde ‘Damat’ Olmaları” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği habere göre konu Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde ele alındı.

Habere göre dünkü komite toplantısına katılan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, üçüncü ülke vatandaşlarının Rum tarafındaki üniversitelere, eğitim dışındaki maksatlarla kayıt yaptırmasının ülke güvenliğini ilgilendiren bir durum olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin büyük bölümünün Rum tarafına AB vatandaşları ile paravan evlilik yapmak maksatlı gittiğinin saptandığını AB üyesi üç ülkenin (isim vermedi), Güney’deki büyükelçilikleri aracılığıyla bu konuda Dışişleri Bakanlığı’na nota verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı temsilcisi “üçüncü ülke vatandaşlarını, gerek paravan evlilik yapmak gerek siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere üniversite öğrencisi olarak getiren bir şebeke var. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan siyasi sığınma başvurusu rakamları kaygılandırıyor” dedi.

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Komite toplantısına katılan polis temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin anlattıklarını doğrulayarak, paravan evlilikler konusunda Portekiz büyükelçiliği tarafından sözlü nota verildiğini. Benzer bir notanın Romanya Büyükelçiliği’nden de geldiğini söyledi.

Öte yandan Fileleftheros KKTC Yüksek Öğrenim Denetleme Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) organizasyonunda Lefkoşa’da başlayan Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nu “İşgal Rejimi Tarafından Üniversite Öğrencileri Üzerinden ‘Bilim Diplomasisi’… Öğrenci Cezbetmek İçin Brezilya’ya Kadar Açılımlar” başlığıyla aktardı.

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:05
Anahtar Kelimeler:
Güney’deki üniversitelerParavan EvlilikSiyasi Sığınma
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