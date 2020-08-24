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Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…

Eğitime, yerinde devam etmeye kararı verilen Rum tarafında, öğrencilerin her sabah evden çıkmadan önce aileleri tarafından kontrol edilmeleri ve okullarda, güvenlik ve sağlık kurallarına uyulması konusunda “gözlemcilik” yapacak gruplar kurulması planlanıyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:54
Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…
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Fileletheros’un  “Çocuklara Her Sabah Kontrol… Veliler İlgili Yönergeleri Alacak – Her Okulda ‘Gözlemci’ Grubu Kurulacak” başlıklı haberine göre, Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın özel Epidemiyoloji Komitesi’nin yönlendirmesine dayanarak yaptığı ve uygulanması gereken bir dizi protokol içeren planlama çerçevesinde “gözlemci grupları” her okulda kurulacak. Ortaokul, lise, teknik liselerde bu gruplara öğrencilerden de temsilci olacak.

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Okullarda uygulanması gereken protokoller uzmanlar tarafından hazırlanıyor ve şu anda bu hazırlık son aşamada bulunuyor.  Tamamlandıktan sonra eğitimci personele, müdürlere ve diğer okul personeline yönelik bir dizi seminerle aktarılacak. Bütün velilere de ‘sıhhi koruma’ konulu bilgilendirme broşürü dağıtılacak. Bu broşürlerde, velilerin çocuklarının günlük sağlık durumunu kontrol etmelerini kolaylaştıracak bazı sorular da yer alacak. 
 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kovid19
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