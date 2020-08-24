banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
457.581
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6393
EURO
8.6879
Ek önlemlerle idare etmeye çalışmak
Ek önlemlerle idare etmeye çalışmak
TDP’de Harmancı’nın ayak sesleri
TDP’de Harmancı’nın ayak sesleri
Yeni bir harekete ve bir lidere ihtiyaç var!
Yeni bir harekete ve bir...
YDP için kader seçimi
YDP için kader seçimi
banner355

Güney’deki kovid-19 vakalarının çoğunluğu 24-34 yaş aralığında

Rum tarafında 1 Temmuz’dan 20 Ağustos’a kadar olan dönemde toplam 398 yeni tip korona virüs vakası saptandığı, bunların büyük çoğunluğunun yerel enfeksiyon ve yaş grubunun ortalama 30 yaş grubundaki kişiler olduğu bildirildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:54
Güney’deki kovid-19 vakalarının çoğunluğu 24-34 yaş aralığında
banner337
banner351

Fileleftheros haberi; “Vakalar 24-34 Yaş Grubunda… 1 Temmuz’dan Bu Yana Hastanelerde 16 ithal Hasta Kaydedildi… Sağlık Bakanlığı Dün 4 Yeni Vaka Açıkladı” başlığıyla aktardı.
Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın güncellenmiş verilerini kaynak göstererek 1 Temmuz-20 Ağustos döneminde saptanan vakaların yüzde 83’ünün 18-59 yaş aralığında, büyük çoğunluğunun 24-34 yaş aralığında, yüzde 9’unun 17 yaş ve altı, yüzde 8’inin de 60 yaş ve üstü kişiler olduğunu yazdı.
Habere öre bahsedilen dönemde saptanan 398 vakanın 250’si hiçbir seyahat geçmişi olmayan yerli kişilerdi. 129’u yakın geçmişte seyahat hikâyesi olan, 19’u da nasıl enfekte olduğu henüz bilinmeyen kişiler. Vakaların yüzde 48’ini kadınlar, yüzde 52’sini erkekler oluşturuyor ve bahse konu dönemde enfekte olmuş 16 kişi hastanelerde tedavi gördü. Bunlardan 14’ü taburcu edildi. Biri yoğun bakımda olmak üzere iki kişinin tedavisi sürüyor.

banner341
Rum tarafında düne kadar saptanan toplam yeni tip koronavirüs vakası sayısı bin 396’ydı, son üç günde (dün 4 yeni vaka açıklandı) bin 421’e yükseldi.  Pandeminin başladığı Mart ayından bugüne yeni tip koronavirüs kaynaklı 27 can kaybı yaşandı. Bu kişilerin 20’si doğrudan virüs sebepli, 7’si altta yatan diğer hastalıklardan vefat etti. 
Alithia yeni tip koronavirüs önlemlerine dair denetim yapan Rum polisinin, Livadia’daki bir işyeri sahibine 8 bin Euro ceza kestiğini bildirdi. 
Habere göre Larnaka-Dikelya yolunun Livadis mevkiinde bulunan işyerine ceza kesilme sebebi, 8 müşterisinin pist olarak düzenlenen alanda dans etmesi olarak gösterildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2020 13:20
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta 39 yeni vaka!
Güney Kıbrıs’ta son 20 yılda 2221 hektarlık alan yandı
Güney Kıbrıs’ta son 20 yılda 2221 hektarlık alan yandı
Altın pasaportlar yeniden gündemde
Altın pasaportlar yeniden gündemde
Potamia'da 12 leylek ölüsü bulundu
Potamia'da 12 leylek ölüsü bulundu
Karşılıksız çeklerin miktarı
Karşılıksız çeklerin miktarı
AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak birşey arıyor”
AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak birşey arıyor”
Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…
Güney’deki okullarda kovid 19 dönemi kuralları…
Yunanistan’dan karşı Navtex
Yunanistan’dan karşı Navtex
Rum yönetimi Türkiye’ye “meydan okudu"
Rum yönetimi Türkiye’ye “meydan okudu"
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim