Güney’deki kovid-19 vakalarının çoğunluğu 24-34 yaş aralığında

Fileleftheros haberi; “Vakalar 24-34 Yaş Grubunda… 1 Temmuz’dan Bu Yana Hastanelerde 16 ithal Hasta Kaydedildi… Sağlık Bakanlığı Dün 4 Yeni Vaka Açıkladı” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın güncellenmiş verilerini kaynak göstererek 1 Temmuz-20 Ağustos döneminde saptanan vakaların yüzde 83’ünün 18-59 yaş aralığında, büyük çoğunluğunun 24-34 yaş aralığında, yüzde 9’unun 17 yaş ve altı, yüzde 8’inin de 60 yaş ve üstü kişiler olduğunu yazdı.

Habere öre bahsedilen dönemde saptanan 398 vakanın 250’si hiçbir seyahat geçmişi olmayan yerli kişilerdi. 129’u yakın geçmişte seyahat hikâyesi olan, 19’u da nasıl enfekte olduğu henüz bilinmeyen kişiler. Vakaların yüzde 48’ini kadınlar, yüzde 52’sini erkekler oluşturuyor ve bahse konu dönemde enfekte olmuş 16 kişi hastanelerde tedavi gördü. Bunlardan 14’ü taburcu edildi. Biri yoğun bakımda olmak üzere iki kişinin tedavisi sürüyor.



Rum tarafında düne kadar saptanan toplam yeni tip koronavirüs vakası sayısı bin 396’ydı, son üç günde (dün 4 yeni vaka açıklandı) bin 421’e yükseldi. Pandeminin başladığı Mart ayından bugüne yeni tip koronavirüs kaynaklı 27 can kaybı yaşandı. Bu kişilerin 20’si doğrudan virüs sebepli, 7’si altta yatan diğer hastalıklardan vefat etti.Alithia yeni tip koronavirüs önlemlerine dair denetim yapan Rum polisinin, Livadia’daki bir işyeri sahibine 8 bin Euro ceza kestiğini bildirdi.Habere göre Larnaka-Dikelya yolunun Livadis mevkiinde bulunan işyerine ceza kesilme sebebi, 8 müşterisinin pist olarak düzenlenen alanda dans etmesi olarak gösterildi.