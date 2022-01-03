Güneyde vakalar daha da artacak!

Alithia gazetesinin haberine göre Hacıpandelas, önümüzdeki dönemde Covid-19 vakalarının giderek artmasını beklediklerini; ancak bu yükselişin ardından vaka sayısının hızla düşeceğini kaydetti.

Gazete, Hacıpandelas’ın yarın Bilimsel Danışma Kurulu ile görüşeceğini ve Covid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni tedbirler alınmasının beklendiğini yazdı.

Noel tatilinin ardından okulların yeniden açılacak olmasının da endişe yarattığını belirten gazete, düne kadar 5-11 yaş aralığında olan bin 540 çocuğun aşılandığını; ilerleyen günler için de aşılanma için 2 bin 180 randevu alındığını kaydetti.



Bu arada Politis gazetesi de, son bir hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ta 18 bin vaka tespit edildiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.



