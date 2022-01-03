Güneyde vakalar daha da artacak!

Alithia gazetesinin haberine göre Hacıpandelas, önümüzdeki dönemde Covid-19 vakalarının giderek artmasını beklediklerini; ancak bu yükselişin ardından vaka sayısının hızla düşeceğini kaydetti.
Gazete, Hacıpandelas’ın yarın Bilimsel Danışma Kurulu ile görüşeceğini ve Covid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni tedbirler alınmasının beklendiğini yazdı.
Noel tatilinin ardından okulların yeniden açılacak olmasının da endişe yarattığını belirten gazete, düne kadar 5-11 yaş aralığında olan bin 540 çocuğun aşılandığını; ilerleyen günler için de aşılanma için 2 bin 180 randevu alındığını kaydetti.
Bu arada Politis gazetesi de, son bir hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ta 18 bin vaka tespit edildiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.
Alithia gazetesinin haberine göre Hacıpandelas, önümüzdeki dönemde Covid-19 vakalarının giderek artmasını beklediklerini; ancak bu yükselişin ardından vaka sayısının hızla düşeceğini kaydetti.