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Güney’de uyuşturucu kullanımında artış

Avrupa çağında yapılan uyuşturucu araştırmasının Güney Kıbrıs’la ilgili sonuçları, Rum halkı arasında eroin ve kokain kullanıcısı sayısının 2018 değerlerine göre arttığını, eroin kullanımının azaldığını gösterdi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
Güney’de uyuşturucu kullanımında artış
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 Avrupa çağında yapılan uyuşturucu araştırmasının Güney Kıbrıs’la ilgili sonuçları, Rum halkı arasında eroin ve kokain kullanıcısı sayısının 2018 değerlerine göre arttığını, eroin kullanımının azaldığını gösterdi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Bağımlılıklarla Mücadele Birimi İzleme (EKTEPN) yetkilisi Yoannas Yasemi tarafından açıklanan araştırma raporu, 2016’da yüzde 12,1 olan hayatlarında en az bir kere hintkeneviri deneyenlerin oranı 2019’da yüzde 14,1’e yükseldi.

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Halen kullanmakta olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 1,2’den yüzde 2,2’ye ve son 30 gün içerisinde kullandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 2,2’den yüzde 4’e çıktı. Öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımıyla ilgili yeni rapor bu yılın Kasım ayında yayınlanacağından, bu kategoride öğrencilerle ilgili veriler 2015’e ait.

Genel nüfus içerisinde yasadışı madde kullanımı yüzde 8,1 hintkeneviri, yüzde 0,9 kokain, yüzde 0,4 HDMA (ecstacy) ve yüzde 0,2 amfetamin.  Araştırmada, bin kişi başına kokain kullanımı değerleri ise şöyle aktarıldı: Limasol’da 272, Lefkoşa’da 224 kişi. 15-34 yaş aralığında kokain kullanımı 2016’da yüzde 0,4 iken 2019’da yüzde 0,9’a yükseldi.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 13:45
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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