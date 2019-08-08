Güney’de üçüncü Batı Nil Virüsü vakası

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’da sakin yaşlı bir kişinin Batı Nil virüsü sebebiyle tedaviye alındığını, durumunun ise kritik olduğunu yazdı.
Son Güncelleme: 08.08.2019 14:08
Güney Kıbrıs’ta görülen Batı Nil virüsü vakalarının sayısı dün itibarıyla 3’e yükseldi.
Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’da sakin yaşlı bir kişinin Batı Nil virüsü sebebiyle tedaviye alındığını, durumunun ise kritik olduğunu yazdı.