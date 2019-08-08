Güney’de üçüncü Batı Nil Virüsü vakası

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’da sakin yaşlı bir kişinin Batı Nil virüsü sebebiyle tedaviye alındığını, durumunun ise kritik olduğunu yazdı.

Gazete, tedavi görmekte olan şahsın yakınlarının gazeteye, yaşlı adamın son birkaç gündür Mağusa kazasına bağlı “Paralimni” bölgesinde, “Ayia Triada” köyündeki yazlıkta olduğu bilgisini verdiklerini aktardı.