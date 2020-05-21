Güney’de sms yoluyla dışarı çıkma izni kaldırıldı

Politis gazetesi, kısa mesajla izin alma uygulamasının bugün sona erdiğini yazdı.

Gazete ayrıca, bugünden itibaren kuaförlerin, berberlerin, güzellik merkezlerinin ve dövme salonlarının açılabileceğini, açık alanlarda 10 kişiden az olmak kaydıyla toplu spor yapılabileceğini ve ev toplantısı gerçekleştirilebileceğini belirtirken, 23 Mayıs’tan itibaren ise plajlara gidilmesi ve kiliselerde ayin düzenlenmesinin serbest olacağını hatırlattı.

Öte yandan gazete, dün yapılan bin 984 testin sonucunda 4 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktardı.

Habere göre, yeni tespit edilen vakalardan 3’ü, hali hazırda pozitif oldukları tespit edilen kişilerle temas edenler, biri ise sağlık kuruluşlarında yapılan testlerden tespit edildiler.

Böylece Güney Kıbrıs’ta toplam koronavirüs vakası 922’ye ulaştı.