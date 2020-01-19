Güney’de şike tartışmaları kızıştı...

GÜNEY KIBRIS FUTBOLUNDA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

UEFA’DAN KOP’A OLUMLU YANIT

Güney Kıbrıs’ta, futbol birinci ligi hakemlerinden Andreas Konstantinos’un aracına bomba konmasının ardından, ülke futbolunda yaşanan gelişmeler bugün de Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Politis gazetesi namşetten “Devlet Şike Yaparsa Futbol Neden Yapmasın-Balık Baştan Kokar” başlıklarıyla manşetten ve de “Anastasiadis’e Bomba İle Yanıt Verdiler” başlıklı iç sayfadaki haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir etkinlikte futboldaki yozlaşmadan bahseder bahsetmez, kendisine yönelik yanıtın “taahhütlü” olarak gittiğini, Anastasiadis’in açıklamasından birkaç saat sonra hakemin aracına bomba konulduğuna dikkati çekti.

Gazete bu olayın ardından, hakemlerin süresiz olarak müsabakalara çıkmama bunun hemen akabinde ise , Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) ise müsabakaları iptal etme kararı aldığını yazdı.

Gazete bu olayın ardından da Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nda KOP ve polis yetkilileriyle yapılan toplantıda ise UEFA’dan yardım talep edildiğini anımsattı.

Habere göre bahse konu hakem, 1-1 biten ve de AEL’in iki penaltısının verilmediği suçlamasında bulunduğu Doksa-AEL maçını ve hakkında UEFA’dan kırmızı dosya bulunan Ay.Napa-Pafos maçını yönetmişti.

Bu olaylardan birkaç gün önce yaşananlara da yer veren gazete ise UEFA’nın, Güney Kıbrıs’ta oynanan şüpheli maçlara ilişkin 4 dosya gönderdiğini, Omonia Kulübü’nün KOP, UEFA ve başka platformlara ülkedeki futbolunun temiz olmadığını ortaya koyan bütünlüklü dosya göndermeye karar verdiğini ayrıca eski hakemlerden Panayi’nin, futbol ve hakem dünyasındaki yetkililerinin müdahil olmasıyla şikeli maçlara ilişkin suçlamalarını yinelediğini belirtti.

Gazete bu durumun, halk üzerinde “Rum futbolunun temiz olmadığı, herkesin bunu bildiği ancak durumun değişmesi için de hiçbir şey yapmadığı” algısını yarattığını da yazdı.

Habere göre büyük partilerden birine mensup bir kişi gazeteye yaptığı açıklamada “ devlet olarak adalet, şeffaflık ve net işlemlere sahip olmayı başaramazsak futbol şampiyonasında neden daha iyi bir şey isteyelim? futbolumuz, devletin kokuşmuşluğunun ve karmaşıklığının aynasıdır” ifadesini kullandı.

Gazete haberinde ayrıca UEFA’dan gelen dosyaların “Ay.Napa-Pafos, Coca-Cola Kupası’nın 2’inci tur maçı olan AEK-Karmiotissa, 2’inci lig maçı Onisilu-Digeni ve yine 2’inci lig maçı Othellu-Ksilotimbu maçları için” olduğunu da yazdı.

Habere göre Rum polisi son yıllarda, UEFA’dan gelen dosyalar aracılığıyla 80 şüpheli maçı incelemeye alırken bunlardan 62’si için yetersiz tanık nedeniyle herhangi bir kanıt bulamadı.

Geriye kalan 18 maç için ise araştırmalar devam ediyor.



Öte yandan Haravgi gazetesi spor eki ve diğer gazetelerin spor ekleri, KOP’un açıklamasında dayanarak, UEFA’nın, Ada’ya gelmesi ve şüpheli maçlara yönelik incelemeleri ileriye götürmesi yönündeki (KOP tarafından yapılan) talebe olumlu yaklaştığını yazdılar.Habere göre, şüpheli maçların incelenmesi için Rum polisi ile işbirliği yapacak olan UEFA uzmanlarının gelişleriyle ilgili ayrıntılar ileriki günlerde netleşecek.KOP’un davetinin ardından UEFA heyeti, kulüp temsilcilerinin, kırmızı dosyaların göğüslenmesine ilişkin bilgilendirilmesi konusuyla da meşgul olacak.Gazete haberinde ayrıca KOP Başkanı Yorgos Kumas’ın bugün Rum Hakemler Birliği heyeti ile bir araya gelerek son gelişmeleri ele alacağını yazdı.Habere göre KOP ve Rum Hakemler Birliği’nden bir heyet de yarın Rum Adalet Bakanı ile görüşecek.Haravgi gazetesi spor eki haberinde ayrıca son gelişmeler nedeniyle Güney Kıbrıs’ta ara verilen futbol maçlarına, kupa mücadeleleri için daha önceden planlanan maçlarla, çarşamba günü devam edileceğini, lig maçlarının ise hafta sonundan itibaren yapılmaya başlanacağını belirtti.Öte yandan Fileleftheros gazetesi spor eki Rum Hakemler Birliği Başkanı Yorgos Paputsos’un www.goal.com.cy internet sitesine yaptığı açıklamaya yer verdi.Habere göre Paputsos yaptığı açıklamada, hakemler arasındaki birlikten bahsederek hakemlerin ilk kez bu kadar panik içerisinde ve kararlı olduklarını, bu nedenden dolayı da müsabakalara katılmama kararı aldıklarını ifade etti.Paputsos, hakemlerin sahalara dönüşünün, KOP ve devlet yetkilileriyle yapılacak görüşmelere bağlı olduğunu belirtirken, hakemlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir etkinlik çerçevesinde bazı yozlaşmış hakemlere atıfta bulunmasından dolayı rahatsız olduklarını da söyledi.Paputsos, Hakemler Birliği’nin, söylediklerine açıklık getirmesi ve bu söylediklerinin geçerli olması halinde müdahil tarafların cezalandırılması için de Rum Yönetimi Başkanı’na çağrıda bulunduğunu belirtti.