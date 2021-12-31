banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner404
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Güneyde Omicron hızla yayılıyor

Güney Kıbrıs’ta “Omicron” varyantının yayılmasının hızlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. 

31 Aralık 2021 Cuma 11:16
Güneyde Omicron hızla yayılıyor

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta son 12 gün içerisinde, vaka sayılarının yüzde 31 oranından yüzde 60’a çıktığına dikkati çekti. 
Gazete bu oranın artması durumunda-ki herkes de bu öngörü mevcut-on gün içerisinde Güney Kıbrıs’taki tüm vakaların “Omicron” varyantı olacağını yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu Başkanı Konsantinos Tsiutis yaptığı açıklamada “omicron” varyantına bağlı vaka oranının yüzde 31’den yüzde 60’a yükseldiğini belirtti. 
Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Leontios Kostrikis ise yaptığı açıklamada bir hafta içerisinde “omicron” varyantının ikiye katlandığının gözlemlendiğini belirtti. 
Kostrikis açıklamasında “omicron” varyantının önümüzdeki 3 hafta içerisinde kendi turunu tamamlayarak ayrılacağını da söyledi.
Pandeminin sona ereceğine dair iyimser mesajlar veren Kostrikis, “omicron” varyantının oldukça yaygın bir epidemi dalgası olduğundan söz ederek bunun, bugüne kadar görülen en yaygın varyant olduğuna da dikkati çekti. 
Kostrikis, bu varyantın 3 hafta içerisinde ortadan kaybolacağını da söyledi. 


HASTANELERE YÖNELİK ZİYARETLER YASAKLANDI 
Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ne (OKİPİ) bağlı hastanelere yönelik ziyaretlere, 30 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yasaklama getirildiğini yazdı.

banner341
Gazete, hastane yönetimlerinin acil ve olağanüstü durumlar için izin vermesi haricinde, hasta ziyaretlerinin yasaklandığını belirtti. 
Habere göre, ziyaret için yazılı izin alanlardan da 24 saat öncesine kadar olan PCR test sonucu istenecek.


“FARKLI KAPANMA”
Alithia gazetesi bir başka haberinde ise “omicron” varyantının hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle düğün, doğum günü partileri ve diğer çeşit etkinliklerin birbiri ardına iptal edildiğini, bu durumun ise  mekan sahiplerinde endişe ve hayal kırıklığına  neden olduğunu yazdı.
Gazete otellerin ise sadece aşılı kişileri kabul etmeye karar verdiğini yazdı.
Gazete vatandaşların bu pandeminin ne zaman geçeceğini bilmeksizin farklı bir kapanma içerisinde olduklarına da dikkati çekti.


YENİ TEDBİRLER GELECEK HAFTA GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan, Fileleftheros gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 3 bin 851 yeni vakanın çıkmasının ardından ek tedbirleri incelemeye başladığını yazdı.
Bu tedbirler arasında vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini etkilemeksizin, hareketlerinin kısıtlamasının da bulunmasının ihtimal dışı bırakılmadığını yazan gazete, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın gelecek Salı günü Bilim Danışma Kurulu ile bir araya gelerek masada bulunan tedbirleri ele alacağını belirtti. 
Habere göre alınması muhtemel tedbirler Çarşmaba günü bakanlar kurulunun onayına sunulacak.

banner360
Son Güncelleme: 31.12.2021 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde koronavirüs vakaları yine rekor kırdı
Güneyde koronavirüs vakaları yine rekor kırdı
Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı
Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı
Her 10 Rum’dan 3’ü kirada oturuyor
Her 10 Rum’dan 3’ü kirada oturuyor
Yağışlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Yağışlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Güney Lefkoşa surlariçinde yapısal değişiklik
Güney Lefkoşa surlariçinde yapısal değişiklik
Güney Kıbrıs'ta vakalarda hızlı artış: 3,851 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs'ta vakalarda hızlı artış: 3,851 yeni vaka, 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta artan vakalara karşı yeni tedbirler alındı
Güney Kıbrıs’ta artan vakalara karşı yeni tedbirler alındı
Güney’den KKTC’ye elektrik verilmesine devam edilecek
Güney’den KKTC’ye elektrik verilmesine devam edilecek
Diko Başkanı Nikolas Papadopulos’un Koronavirüs testi pozitif
Diko Başkanı Nikolas Papadopulos’un Koronavirüs testi pozitif
Güney Kıbrıs’ta yeni rekor
Güney Kıbrıs’ta yeni rekor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim