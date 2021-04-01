Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka

43 bin 914 test sonucunda 309 vaka saptandı. Toplam ölü sayısı 260’a, toplam vaka sayısı 46 bin 173’e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ölenlerin tümünün de başka sağlık sorunları da bulunuyordu. 87, 79, 62 ve 47 yaşındaki bu kişilerin dördü de aşısızdı.

Halen hastanede tedavi gören 190 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.