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Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten tümü erkek 4 kişi hayatını kaybetti.

01 Nisan 2021 Perşembe 21:00
Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka
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43 bin 914 test sonucunda 309 vaka saptandı. Toplam ölü sayısı 260’a, toplam vaka sayısı 46 bin 173’e yükseldi.

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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ölenlerin tümünün de başka sağlık sorunları da bulunuyordu. 87, 79, 62 ve 47 yaşındaki bu kişilerin dördü de aşısızdı.

Halen hastanede tedavi gören 190 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.

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Son Güncelleme: 01.04.2021 21:06
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