Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka

43 bin 914 test sonucunda 309 vaka saptandı. Toplam ölü sayısı 260’a, toplam vaka sayısı 46 bin 173’e yükseldi.
Halen hastanede tedavi gören 190 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.
Son Güncelleme: 01.04.2021 21:06
Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten tümü erkek 4 kişi hayatını kaybetti.
43 bin 914 test sonucunda 309 vaka saptandı. Toplam ölü sayısı 260’a, toplam vaka sayısı 46 bin 173’e yükseldi.
Halen hastanede tedavi gören 190 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.