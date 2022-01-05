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Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı

Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik tablonun ağırlaşması üzerine bugün toplanan Bakanlar Kurulu, yeni önlemler kararlaştırdı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:30
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı

Rum radyosunun aktardığına göre, Christmas tatilinde olan bütün özel ve devlet ilk ve orta eğitim okulları 10 Ocak’ta; anaokulu ve kreşler 7 Ocak’ta açılacak. Bütün öğrenci, öğretmen ve diğer okul personelinin 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı test ibraz etmesi zorunlu hale getirildi. 10 Ocak itibarıyla ilköğretim öğrencilerinden (özel ve devlet) haftada iki kez negatif sonuçlu hızlı test istenecek.

Ortodoks Hristiyanların suları kutsamak için denize haç attıkları Theofania Yortusu da olan 6 Ocak itibarıyla evlerde bir araya gelmesine müsaade edilen kişi sayısı, 12 yaşına kadar olan çocuklar hariç, 10’a düşürüldü. Aynı tarih itibarıyla kiliseler ve ibadet yerlerinde bulunmasına izin verilen azami kişi sayısı 200 olarak belirlendi, kişilerin bu tür yerlere girişlerinde bez maske kullanımının yasaklanması tavsiye edildi.

10 Ocak itibarıyla restoran, eğlence ve dinlence merkezleri, düğün ve vaftiz gibi organizasyonlara katılacak azami kişi sayısı 200 olacak.

Uzaktan (internet) çalışma oranı da 10 Ocak itibarıyla yüzde 50’ye yükseltildi.

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Yine 6 Ocak itibarıyla pozitif vaka ile temaslı olanların, aşı veya hastalığı geçirme durumlarına bakılmaksızın, temas gününden sonraki 3’üncü ve 5’inc gün hızlı test veya PCR yaptırması zorunlu hale getirildi.

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik durumuna bakıldığında Omicron varyantının ülkeye çeşitli ülkelerden giriş yaptığı saptaması nedeniyle Afrika ülkeleri Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Eswatini, Zimbabve, Mozambik, Malavi, Botsvana’dan gelenlere uygulanmakta olan zorunlu karantina uygulamasına 6 Ocak’ta son veriliyor.

6 Ocak itibarıyla Güney Kıbrıs’a giriş yapan ve PCR testi yaptırmayı reddedenler 14 günlük karantinaya alınacak ve en erken, PCR yaptırmaları şartıyla 7’nci gün karantinadan çıkabilecek. 6 Ocak’tan itibaren Güney Kıbrıs’a gidecek 12 yaş ve üzeri bütün yolculardan 72 saatlik negatif sonuçlu PCR ibraz etmeleri istenecek.

Mevcut önlemlerin yürürlük tarihi de 31 Ocak’a kadar uzatıldı.

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Son Güncelleme: 05.01.2022 16:04
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