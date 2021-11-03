Güney’de koronavirüs vakaları 6-11 yaş grubuna geçti

Alithia “Flaş… Pandemi Yeniden Dişlerini Gıcırdatıyor… Koronavirüs Şimdi 6-11 Yaş Grubunu (İlkokul Öğrencilerini) Vuruyor” başlıklı manşet haberinde, 29 Ekim 2021’de 6-11 y aş grubunda sadece 3 vaka (yüzde 2,19) saptanırken 1 Kasım 2021’de aynı yaş grubundan 24 vaka (yüzde 9,30) saptandığına dikkat çekti. Bu durumun uzmanlara, virüsü çocukların ailelere değil ailelerin çocuklara bulaştırdığını düşündürdüğü kaydedildi.

Gazeteye göre Avrupa Hastalık Denetleme ve Önleme Merkezi (ECDC) verilerinin Avrupa’nın Noel’den önce pandemide yeni dalgayı göğüslemeye hazırlandığını gösteriyor.

Rum tarafında hem son günlerde vakaların ilkokul çağındaki çocuklara geçmesi hem de vaka sayısında ve vakaların kazalara göre dağılımında gözlemlenen artış Sağlık Bakanlığı’nı ve uzmanları endişelendiriyor ve ilkokullarda taramaların artırılması düşünülüyor.