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Güney’de koronavirüs patladı

1 günde 83 vaka!

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:31
Güney’de koronavirüs patladı
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Güney Kıbrıs’ta dün 83 yeni vaka saptanarak, pandeminin başladığı Mart ayından beri bir günde saptanan en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Alihtia haberi “Koronavirüs Vakalarında Patlama… Sağlık Bakanı Endişeli, Başkan Anastasiadis’e Bilgi Verdi… Dün Açıklanan 83 Vaka Arasında Yaşları 3 ile 7 Arasında Değişen 5 de Çocuk Var” başlık ve spotlarıyla değerlendirdi.

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Habere göre, dün Rum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 83 vakadan 23’ünün temaslıları tespit edilemedi. Bu nedenle yeni vakaların temaslıları tespit edildiğinde vaka sayısında patlama bekleniyor.

Gazete, dün saptanan 23 vakanın temaslılarına ulaşılamaması ve bulaş zincirinin büyümesi nedeniyle kaygılanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun yeni önlemler almayı düşündüğünü yazdı.

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Son Güncelleme: 14.10.2020 13:54
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Koronaviirüs
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