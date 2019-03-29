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Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri

Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri

29 Mart 2019 Cuma 12:40
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri

Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan malları için Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” 2004’ten beri Güney’de ikamet eden ve ninesinin Güney’deki çeşitli köylerde bulunan mallarının  terekesi statüsüne sahip olan Kıbrıslı Türk kadının, ninesinin mallarının bir tanesini kendi adına kaydedilmesi talebini şartlı kabul etti, Rum Temyiz mahkemesi de bu kararı onadı.

Fileleftheros “Göçmenlere İntifa Hakkı Aracılığıyla Koruma… Kıbrıslı Türk Kadın Mirasçının Temyizi Reddedildi” başlığıyla aktardığı haberinde “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin, adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türk kadının ninesinin Güney’deki çeşitli köylerdeki mallarının kendi adına kaydedilmesine -bir mal için şerh koşarak-rıza gösterdiğini yazdı.

Habere göre “vasilik şerhinde, ‘bahse konu mülk, ömrünün sonuna veya olağanüstü hal sona erene kadar (hangisi önce olursa), hak sahibi göçmenin (Rum) konut maksatlı kullanımında kalacak’ deniliyor. Yargı sürecini izleyen Kıbrıslı Türk kadının son olarak başvurduğu Temyiz yolu, Rum Yüksek Mahkemesi’nin (5 yargıçlı Temyiz Mahkemesi) şu kararıyla sonuçlandı:

“Vasiliğin verdiği hükümde herhangi bir kusur yoktur. Karar, Olağanüstü Hal yasası tahtında alınmıştır. Davacının, Anayasa’nın 23’üncü maddesi ile korunmakta olan (mülkiyet hakkı) hakları konusunda Vasiliğin, dava konusu mülkünden mahrum etmediği gözlemlenmiştir. Bu veriler tahtında Vasiliğin kararı yasaya uygundur, herhangi bir anayasal hak ihlal edilmemiştir.”

Aynı gazete Larnaka’nın Ay. Yanni köyündeki bir Kıbrıs Türk evinde, 18 yıldır Kıbrıslı Türk eşi ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Barış Ziya (E-42) isimli Kıbrıslı Türkün, söz konusu eve izinsiz girdiği ve yasadışı ikamet ettiği gerekçesiyle tahliye etmesi istenince kendini yakmak istediğini yazdı.

Habere göre ilgili mahkeme emrinin kendisine tebliğ edilmesi üzerine dün sabah 08.30’da yanıcı madde dolu bidonla evin çatısına çıkan Ziya’yı çatıdan inmeye ikna etmek için  Rum polisinden uzmanlar grubu saatlerce ter döktü. Bu çabalara, 15.00 sularına genç bir Kıbrıslı Türk kadının da katıldığı ve “Barış Ziya, yeter artık aşağıya in” diye seslenmesi üzerine Ziya’nın eylemine son verdiği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 29.03.2019 16:38
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