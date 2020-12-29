banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet otoritesi sallanıyor mu?
Devlet otoritesi sallanıyor mu?
Ali Pilli yalnız bırakıldı, çuvallıyoruz!
Ali Pilli yalnız bırakıldı, çuvallıyoruz!
Hükümete derhal yol haritası lazım
Hükümete derhal yol haritası lazım
İki devletli çözüm olursa… 2
İki devletli çözüm olursa… 2
banner376

Güney’de hastaneler alarm veriyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs mücadelesi yoğun bir şekilde devam ederken, hastanelerdeki doluluk oranının alarm seviyesine ulaştığı, özel hastanelerden destek talep edildiği bildirildi.

29 Aralık 2020 Salı 13:30
Güney’de hastaneler alarm veriyor
banner337
banner351

Fileleftheros gazetesi, “Hastaneler Kırmızı Çizgide – Sağlık Sistemi Sınıra Dayandı – OKİPİ Yardım İçin Özel Hastane ve Doktorlara Yöneliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakaları ve hasta sayısında yaşanan büyük artış sebebiyle hastanelerin zor durumda oluğuna dair haberini manşete çıkardı.

Haberinde, 28 hastanın sonulum cihazına bağlı olduğunu, 23 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüklerini ve 51 hastanın ise kritik durumda bulunduğunu vurgulayan gazete, devlet hastanelerinin doluluk sınırında bulunduklarını vurguladı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dünkü açıklamasında “imkanlarımızda kırmızı çizgiye yaklaştık” uyarısında bulunurken, “durum kritik ve her an kontrolden çıkabilir” ifadesini kullandı.

Gazete, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) her gün hastanelerde yeni düzenlemelere giderek durumu iyileştirmeye çalıştığını ancak ihtiyaçların her geçen gün arttığını belirtirken, devlet hastanelerinde bazı birimlerin kapatılarak hastalar için yatak açıldığı ve ihtiyaca göre personelde yer değişikliği gerçekleştirildiğini vurguladı.

OKİPİ’nin hasta yoğunluğu karşısında az kalan doktor sayısının sebep olduğu açığı, özelde çalışan doktorlara yönelerek gidermeye çalıştığı belirtilen haberde, tedaviye ihtiyaç duyan hastaların yaş oranında yaşanan düşüşe de dikkat çekti.

Şu anda toplam 153 hastanın Korona sebebiyle tedavi gördüklerini ve Korona sebebiyle ölenlerin sayısının ise dün itibarıyla 113 olduğunu aktaran gazete, dün açıklanan pozitif vaka sayısının ise yeni bir rekorla 751 olduğunu belirtti.

banner341
Aşılama

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs aşısının uygulanmasına önceki gün başlandığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün aşı olanlar arasında yer aldığını belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in dün aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, aşının önemine vurgu yaparak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Aşı merkezlerinde uygulanan aşı sonrası, her aşı olan kişi için “aşı bilgilerinin yazılı olacağı sarı bir kart doldurulduğunu” belirten gazete, aşı olanların 15 dakika daha aşı merkezinde bekletilerek, herhangi bir yan etkiye müdahale edilebilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinde de aşı işlemlerinin başladığını ve aşı sonrasında herhangi bir olumsuz olayla karşılaşılmadığını belirten gazete, bazı huzurevi sakinleri ve personellerinin ise, aşı olmak istemediklerini aktardı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın her hafta 6 bin 825 doz aşı teslim alacağı, böylece her hafta yaklaşık 3 bin 400 kişinin aşılanacağı da vurgulandı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerinde, dün gerçekleştirilen aşı işlemlerine geniş yer verirken, artan vaka sayısı sebebiyle özel ve devlet hastanelerinde, acil olmayan tüm ameliyatların durdurulduğunu da yazdı.

Gazete, dün birçok huzurevinde ve hastanede aşılama gerçekleştirildiğini belirtirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının da altını çizdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Hastaneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis iddialara cevap verdi
Anastasiadis iddialara cevap verdi
Güneyde rekor vaka sayısı
Güneyde rekor vaka sayısı
Anastasiadis'ten vatandaşlarına teşvik
Anastasiadis'ten vatandaşlarına teşvik
Güney Kıbrıs'ta 266 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 266 yeni vaka
Anastasiadis Güney'de aşılamanın başlaması nedeniyle açıklama yaptı
Anastasiadis Güney'de aşılamanın başlaması nedeniyle açıklama yaptı
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşı olma süreci bu sabah başladı
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşı olma süreci bu sabah başladı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs 2 can daha aldı!
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs 2 can daha aldı!
Covid-19 aşılarının İlk partisi Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi
Covid-19 aşılarının İlk partisi Kıbrıs’ın güneyine teslim edildi
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 2 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 2 can kaybı daha
Güney Kıbrıs'ta 433 vaka belirlendi
Güney Kıbrıs'ta 433 vaka belirlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim