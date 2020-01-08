Güney’de güvenik önlemleri artırıldı

Politis’in haberine göre, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Hrisostomidis, Güney Kıbrıs’ın müdahil olmadığını ve herhangi yasadışı veya terör içerikli faaliyet istihbaratı da bulunmadığını ancak mevcut durumdan dolayı tedbir amacıyla, muhtemel kötü niyetli eylem hedeflerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs genelinde yüksek riskli değerlendirilen noktalarda, mevcutlara önlemlere ek önlemler kararlaştırdıklarını açıklayan Hrisostomidis şunları söyledi:

“Bu önlemler arasında devriyelerin artırılması, istihbarat toplanması ve değerlendirilmesi, yetkili polis birimlerinin gerek yurt içindeki gerekse yurtdışındaki diğer yetkili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu ve mensuplarımızın (polis) hazırlık ve teyakkuz durumunun yükseltilmesi de var.”

Gazete, Rum tarafında halen alınmış olan anti-terör önlemleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki İsrail ve Amerika büyükelçilikleri dışında bu ülkelere ait diğer hedeflerdeki koruma önlemlerinin de artırılacağını yazdı. Habere göre, bu çerçevede özel şirket ve binalarına güvenlik sağlanacak, havaalanlarında ABD ve İsrail uçuşlarındaki denetimler artırılacak, Güney Kıbrıs’ın KKTC sınırındaki kontrol noktalarındaki teyakkuz seviyesi de yükseltilecek.

Gazeteye göre, Rum güvenlik makamlarından bir kaynağın, Güney Kıbrıs’ın İran ile iyi ilişki içerisinde olduğunu ancak Tahran’ın denetiminde olmayıp Lübnan, Suriye, Irak ve Afganistan’da faaliyet gösteren Süleymani ile ilişkili paramiliter gruplar tarafından bir saldırı yapılması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylediğini yazdı.

Bu tür asimetrik tehditlerin öngörülmesinin ve göğüslenmesinin zor olduğuna işaret eden kaynak, bu nedenle istihbarat toplama ve diğer AB ülkeleriyle, İsrail ve ABD ile istihbarat paylaşımına ağırlık verdiklerini ve alınmakta olan önlemlerin, duruma göre güncellenmekte olduğunu belirtti.

“OPERASYONLAR TİYATROSUNUN ORTASINDAYIZ”



Öte yandan Fileleftheros, Dayanışma Hareketi’nin, Kıbrıs’ın “operasyonlar sahnesinin ortasında” bulunduğuna dikkat çekerek, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasından da Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinden de endişe belirttiğini yazdı.Habere göre, Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs operasyonlar tiyatrosunun ortasındayken hükümetin, bunun dışında olduğuna inanması, hedef alınma ihtimalini göz ardı etmesi ve önleyici politikalarının Kıbrıs’ı çatışma alanının dışında tutacağına inanması bizi çok kaygılandırıyor” denildi.

DAYANIŞMA HAREKETİ’NDEN TÜRKİYE VE TÜRK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Rum yönetiminin bazı hassas noktalarda güvenlik önlemi aldığı, ancak böyle durumlarda hiçbir hedefin çatışma alanı dışında kalamayacağı görüşü ortaya konulan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

“Dışişleri Bakanı’nın, İngiliz üslerinden, bölgemizde hâkim olan askerî durum hakkında hiçbir istihbarat almadığı açıklaması da bizi çok endişelendiriyor. Kıbrıs Helenizm’ine ve Helen halkına Türkiye ile alışverişten kaçınma çağırı yapıyoruz. Kıbrıs ve Yunan hükümetlerinin Türkiye’ye ve özellikle Türk ürünlerine boykot uygulamasını beklerdik.”



