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Güneyde devlet sağlık hizmetleri bütçesinde ciddi açık

Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, Devlet Sağlık Hizmetleri (OKİPİ) bütçesinde ciddi açıklar bulunduğuna dair açıklama yaparak, devlet hastanelerinin zorunlu satışıyla ilgili “kabus senaryoları” konusunda uyardığı bildirildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:30
Güneyde devlet sağlık hizmetleri bütçesinde ciddi açık
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Fileleftheros gazetesi, Mihailidis’in konuyla ilgili Rum Meclisi’ne mektup gönderdiğini ve ilerleyen zamanda ihtiyatlı bir yönetim olmadığı takdirde, OKİPİ’nin bütçesindeki ciddi açığın kapanmayacağına işaret ettiğini yazdı.

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Gazete, Mihailidis’in, OKİPİ’nin devlete 31 Aralık 2019’a kadar 245 milyon 44 bin 884 Euro borcu bulunduğunu ifade ettiğini ve Rum Sağlık Bakanı ile Bakanlar Kurulu’nu sorumluluklarını üstlenmeye davet ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
Güneyde Devlet Sağlık Hizmetleri Bütçesi
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