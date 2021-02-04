Güneyde devlet sağlık hizmetleri bütçesinde ciddi açık

Fileleftheros gazetesi, Mihailidis’in konuyla ilgili Rum Meclisi’ne mektup gönderdiğini ve ilerleyen zamanda ihtiyatlı bir yönetim olmadığı takdirde, OKİPİ’nin bütçesindeki ciddi açığın kapanmayacağına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in, OKİPİ’nin devlete 31 Aralık 2019’a kadar 245 milyon 44 bin 884 Euro borcu bulunduğunu ifade ettiğini ve Rum Sağlık Bakanı ile Bakanlar Kurulu’nu sorumluluklarını üstlenmeye davet ettiğini kaydetti.