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Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı

Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılan mülakatlarında ilk aşamanın tamamlandığı bildirildi.

31 Aralık 2021 Cuma 13:00
Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı

Alithia gazetesi, mülakatların ilk gününde 130’dan fazla Kıbrıslı Türk ile görüşme yapıldığını kaydederken, henüz istihdam yapılıp yapılmayacağına dair bilgilendirme yapılmadığını yazdı.

Gazete, mülakatların gelen hafta da devam edeceğini ve istihdamlara dair açıklamanın haftaya yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, sendikaların elindeki verilere göre başvuru sayısının 500’ü aşmadığı ve çok fazla artış göstermesinin beklenmediği belirtildi.

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Gazete, kayıtlı işsizlerin bulunduğu listenin, Rum Çalışma Bakanlığı’na iş gücü ihtiyacına yönelik bilgi veren işverenlerle karşılaştırılmasının zaman alacağını yazdı.

Gazete ayrıca, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu SEK’in, “Kıbrıs vatandaşlarının” istihdam edilmesini ve buna paralel olarak toplu iş sözleşmelerini garanti altına alıp, kayıtsız işçi çalıştırma/ üçüncü ülkelerden işçi istihdamının önüne geçmeyi ileri götürdüğünü kaydetti.

İstihdamların, ilk planlara göre otelcilik ve lokantacılık sektöründe olacağını belirten gazete, bunun, gerek bu sektördeki personel yetersizliği, gerekse güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin tercihlerinin daha fazla bu yönde olmasından kaynaklandığını yazdı.

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Son Güncelleme: 31.12.2021 14:24
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