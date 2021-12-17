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Güney’de çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türkler Rum basınında

Türk-Sen ile SEK sendikalarının ortaklaşa başlattıkları girişim sonrasında Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 200’ü bulduğu belirtilirken Rum Maliye Bakanı ile SEK ve PEO sendika yetkilileri konuya ilişkin açıklamalarda bulundular.

17 Aralık 2021 Cuma 11:15
Güney’de çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türkler Rum basınında

Politis gazetesi: “Sadece Birkaç Saatte 200 Başvuru” başlığı altında verdiği haberinde, Türk Sen ile SEK sendikalarının uzun yıllardan beridir devam eden işbirliği sonucunda, Türk Lirasının değer kaybetmesi sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta sendikalı olarak iş bulmalarının yolunun açıldığını yazdı.

Gazete, SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas’ın gazeteye yaptığı açıklamada, dün başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklerin sayısının 200’ü bulduğunu söylediğini yazdı.

Matsas, Kıbrıslı Türklerin işe yerleştirilebilmeleri için “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportuna sahip olmaları gerektiğini” vurgularken Türk-Sen’le uzun yıllardan beridir süregelen bir işbirliklerinin bulunduğunu ve çeşitli sosyoekonomik konularda ortak anlayışa da sahip olduklarını ifade etti.

Bir diğer sendika PEO’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Habere göre bir PEO yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, sendikanın 2003 yılından beridir, Kıbrıs Türk sendikası Dev-İş’le işbirliği içerisinde, birçok Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’ta iş bulmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Söz konusu yetkili, Kıbrıslı Türklerin işe alımlarında ve çalışma koşullarının belirlenmesinde toplu sözleşmelerin ve uzlaşıların temel alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in ise dün “Alpha” televizyonunun yayınına katıldığını ve “bu gelişmenin hem siyasi hem ekonomik açıdan olumlu bir gelişme olduğunu” söylediğini aktardı.

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“DOKTORLAR, MÜHENDİSLER VAR”

Öte yandan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini: “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti İçin Kuyrukta – İlk 4,5 Saate 120 Başvuru” başlıkları altında verirken, iş başvurusunda bulunan Kıbrıslı Türkler arasında doktorların, mühendislerin ve üniversite mezunu birçok insanın bulunduğunu öne sürdü.

Gazete, konuya ilişkin Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere de geniş yer verirken, Rum “Sanayi ve İşadamları Federasyonu” (OEV) Başkanı Mihalis Andoniu’nun görüşlerine de yer verdi.

Habere göre Andoniu, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta çalışmaları konusunda hiçbir itiraz veya tereddütlerinin olmadığını belirterek “keşke işletmeler, etnik kimliğinden bağımsız bir şekilde, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan personele sahip olsa” şeklinde konuştu.

Son aylarda Kıbrıslı Türklerin büyük kısmının turizm ve inşaat alanlarında çalıştıklarını ifade eden Andoniu, işverenlerin ise iş başvurusu yapanlardan taahhüt istediklerinin altını çizdi.

Andoniu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız, çalışacakları süre boyunca iş sorumluluklarına uyacaklarını taahhüt etmeliler. Çünkü, bu kişilerden bazılarının eğitim alması gerekecek ve uzaklık sebebiyle işverenleri ortada bırakmamaları gerekir” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 17.12.2021 12:49
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