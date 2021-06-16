Güneyde büyük orman yangını

AYA MARİNA BÖLGESİNDEKİ ORMANDA ÇIKAN VE KONTROL ALTINA ALINMAKTA ZORLANILAN YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Güney Kıbrıs’ta Ksilatu-Aya Marina bölgesinde devlet ormanında saat 15.00 sularında büyük yangın çıktı. Şiddetli rüzgâr, ekiplerin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor.
Yangın nedeniyle Aşağı Moni-Platanıstasa'ya giden Panayiya Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yoğun dumanın Lefkoşa'nın Rum kesimine kadar ulaştığına dikkat çeken kaynaklar, Aya Marina köyünde iki evin de tedbir amacıyla tahliye edildiğine işaret ediyor.