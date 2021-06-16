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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Güneyde büyük orman yangını

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:45
Güneyde büyük orman yangını
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AYA MARİNA BÖLGESİNDEKİ ORMANDA ÇIKAN VE KONTROL ALTINA ALINMAKTA ZORLANILAN YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Güney Kıbrıs’ta Ksilatu-Aya Marina bölgesinde devlet ormanında saat 15.00 sularında büyük yangın çıktı. Şiddetli rüzgâr, ekiplerin yangınla mücadelesini zorlaştırıyor.

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Rum haber kaynakları yangına, yer ekipleri dışında 3 yangın söndürme uçağı, ve ikisi İngiliz Üslerine, biri de RMMO'ya ait 6 helikopterle havadan müdahale edilmekte olduğunu, bölgede hakim olan güçlü rüzgar nedeniyle durumu kontrol altına almakta zorlandıklarını bildirdi.

Yangın nedeniyle Aşağı Moni-Platanıstasa'ya giden Panayiya Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yoğun dumanın Lefkoşa'nın Rum kesimine kadar ulaştığına dikkat çeken kaynaklar, Aya Marina köyünde iki evin de tedbir amacıyla tahliye edildiğine işaret ediyor.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 21:37
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