banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Koronavirüse bir can daha!
Dolar/TL 13,70, Sterlin/TL 18,20 seviyelerinden işlem görüyor
Döviz düşüşte
Süt Endüstrisi Kurumu'ndan açıklama
677 süt üreticisi ödeniyor
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
banner404

Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var

Güney Kıbrıs’ta bugün Kovid-19 kaynaklı ölüm olmazken yapılan 80 bin 112 testle 619 yeni vaka saptandı.

07 Aralık 2021 Salı 21:45
Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var

Pozitiflik oranının yüzde 0.77 olduğu açıklanırken, hastanelerde tedavisi süren 118 hastadan 45’inin durumunun ciddi, 18’inin entübe halde olduğu belirtildi.

banner341
Hastaların yüzde 77.9’unun aşısızlar olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla vaka sayısı 138 bin 157, ölenlerin sayısı ise 602 oldu.

banner360
Son Güncelleme: 07.12.2021 22:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır
BM liderlerin de katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planlıyor
BM liderlerin de katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planlıyor
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı aylar sonra yeniden 700'ü geçti
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı aylar sonra yeniden 700'ü geçti
Larnaka’yı sular bastı
Larnaka’yı sular bastı
Suriyeli katil cinayeti itiraf etti
Suriyeli katil cinayeti itiraf etti
Stefanu: “Mesele bizim ne yaptığımız”
Stefanu: “Mesele bizim ne yaptığımız”
Rum yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etme konusunda ikileme düştü
Rum yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nü revize etme konusunda ikileme düştü
Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü
Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim