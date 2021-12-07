Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var

Pozitiflik oranının yüzde 0.77 olduğu açıklanırken, hastanelerde tedavisi süren 118 hastadan 45’inin durumunun ciddi, 18’inin entübe halde olduğu belirtildi.

Hastaların yüzde 77.9’unun aşısızlar olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla vaka sayısı 138 bin 157, ölenlerin sayısı ise 602 oldu.