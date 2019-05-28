banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307

Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı

Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı

28 Mayıs 2019 Salı 08:11
Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa bölgesindeki” bir ilkokulda öğrenim gören çocuğun velisinin, oyuncak tabancayla okulu bastığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, velinin, çocuğunun korkutulduğu ve okul idaresinin çocuğunu korumadığı gerekçesiyle, elindeki çocuk oyuncak tabancasıyla okul müdürünün odasını bastığını yazdı. 

banner317
Öfkeli babanın elindeki oyuncak tabancayı sallayarak, çocuğuyla ilgili konular için sert bir üslupla söz istediğini yazan gazete,  kendini kaybeden babanın sözlü olarak edepsizlik yapması olayının çocuğun gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekti. 

Habere göre söz konusu baba, okul müdürünü polise şikayet  edeceği ve çocuğunu başka okula yazdıracağı tehdidiyle olay yerinden ayrılırken; okul müdürü,  yaşanan bu olayı  Rum Eğitim Bakanlığı’na ve polise bildirdi. 

Gazete haberinde ayrıca polisin açıklamasına dayanarak, okul müdürünün şikayette  bulunmama niyeti ve babanın da şikayette bulunmamasına bağlı olarak polisin olaya müdahil olmayacağını yazdı.

Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı, bu konuda daha ileri araştırma yapacak.
 

Son Güncelleme: 28.05.2019 12:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Parlamentosu Seçimi Analizleri…
Avrupa Parlamentosu Seçimi Analizleri…
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
Zeytinyağı Fabrikasında Yangın
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
“argonaftis” Tatbikatı Başlıyor
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Hristofyas Pazar akşamı seçimleri takip etti
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcunun 100 Milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
Rum Siyasi Partiler, Ap Seçimlerini Değerlendirdi
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor
“makenzi Binası”nın İadesine İlişkin Karar Yeni Taleplere Yol Açıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim