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Güney’de aşı polemiği

Cenevre’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’e eşlik edecek siyasi parti başkanlarına, (DİSİ Başkanı Averof Neofitu hariç) Pfizer aşısı yaptırıldığının açıklanması, diğer aşılara yönelik kuşkuları artırdı.

15 Nisan 2021 Perşembe 11:45
Güney’de aşı polemiği
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Alihtia’nın “Koronavirüs Aşıları Konusunda Alt Üst” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberine göre, siyasi parti başkanlarından sadece Neofitu’nun AstraZeneca yaptırması, bu aşıya yönelik kuşkuları artırdı.

Kuşkuların giderilmesi için bugün Anastasiadis’in kabinesindeki bütün bakanlara (Atina’da bulunan Hristodulidis pazartesi günü yaptıracak) AstraZeneca aşısı yapılacak.

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Yerli ve yabancı basında AB’nin, Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşılarıyla ilgili sözleşmelerini önümüzdeki yıl yenilememe kararı aldığına yönelik haberler yer alması da ortalığı karıştırmışken Rum Yönetimi dün akşamüzeri 2 bin 400 doz Johnson & Johnson aşısı teslim aldı.

Bütün ülkeler –ve Güney Kıbrıs- bu aşının kullanımını askıya aldığı için dün akşam teslim alınan Johnson & Johnson aşılarının “şimdilik kullanılmayacağı” belirtildi.

Haberde Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün akşam, Rum Yönetiminin Haziran ayına kadar 100 bin doz daha BioNTech-Pfizer aşısı alacağını açıkladığına da dikkat çekildi.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 12:48
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