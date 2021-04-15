Güney’de aşı polemiği

Alihtia’nın “Koronavirüs Aşıları Konusunda Alt Üst” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberine göre, siyasi parti başkanlarından sadece Neofitu’nun AstraZeneca yaptırması, bu aşıya yönelik kuşkuları artırdı.

Kuşkuların giderilmesi için bugün Anastasiadis’in kabinesindeki bütün bakanlara (Atina’da bulunan Hristodulidis pazartesi günü yaptıracak) AstraZeneca aşısı yapılacak.

Yerli ve yabancı basında AB’nin, Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşılarıyla ilgili sözleşmelerini önümüzdeki yıl yenilememe kararı aldığına yönelik haberler yer alması da ortalığı karıştırmışken Rum Yönetimi dün akşamüzeri 2 bin 400 doz Johnson & Johnson aşısı teslim aldı.

Bütün ülkeler –ve Güney Kıbrıs- bu aşının kullanımını askıya aldığı için dün akşam teslim alınan Johnson & Johnson aşılarının “şimdilik kullanılmayacağı” belirtildi.

Haberde Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün akşam, Rum Yönetiminin Haziran ayına kadar 100 bin doz daha BioNTech-Pfizer aşısı alacağını açıkladığına da dikkat çekildi.