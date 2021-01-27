Güneyde 3 can kaybı, 128 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs son 24 saat içinde 3 can daha aldı, 128 yeni vaka saptandı.
Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 155, durumu ciddi olanların da 52 kişi olduğu bilgisi verildi.
Son Güncelleme: 27.01.2021 21:09
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs son 24 saat içinde 3 can daha aldı, 128 yeni vaka saptandı.
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs son 24 saat içinde 3 can daha aldı, 128 yeni vaka saptandı.
Bugün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 155, durumu ciddi olanların da 52 kişi olduğu bilgisi verildi.