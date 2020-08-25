Güney Lefkoşa’da Polis Tedbirleri Artırıldı

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 (.): Rum polisi, Güney Lefkoşa Surlariçi’nde yoğunlaşan suç faaliyetleri nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı; bu çerçevede Lokmacı sınır kapısı karşısında, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi sonuna küçük bir karakol kumayı kararlaştırdı.
Fileleftheros’un haberine göre, bölge esnafının şikayeti ve önlemlerin artırılması talebi üzerine, şimdilik, kurulan karakol için caddenin başında veya orta bölümünde uygun mekân bulunursa polis merkezi kurulacağı açıklandı.
Önlemler kapsamında gündüz ve kalabalığın arttığı saatlerde polis devriyeleri artırılıyor. Eleftheria (Özgürlük) Meydanı’ndaki karakolda görev yapan polisler öğle saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar Surlariçi genelinde devriye görevi yapacak. Bütün hafta boyunca 4 kişilik polis grupları yaya olarak bölgedeki kaldırımlar ve ara sokaklarda devriye gezecek.
(ŞA/HA)