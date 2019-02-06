Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Amerikan Ticaret Odalarının İşbirliği





Politis gazetesi, Güney Kıbrıs Amerikan Ticaret Odası’nın (AmChamCyprus) girişimiyle üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın “1’inci Bölgesel Toplantısı” çerçevesinde bir araya geldiğini yazdı.





Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Amerikan Ticaret Odaları’nın, ilk üçlü toplantısının dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın ayrıca işbirliği memorandumu imzaladığını da yazan gazete üç ülkenin Amerikan Ticaret Odaları’nın enerji, denizcilik, taşımacılık, teknoloji ve yenilik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesini temenni ettiğini belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs Amerikan Ticaret Odası Başkanı Haris Kakullis, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada toplantının amacının, üç ticaret odasının işbirliğini ileriye götürmesi olduğunu ifade etti.