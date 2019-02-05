Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu Kaygılı

NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI HERKESİN AP SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE OTOMATİKMAN SEÇMEN LİSTESİNE AKTARILMASININ YARATACAĞI BAZI SORUNLAR



Lefkoşa, 5 Şubat 19 (.): Avrupa Parlamentosu seçimlerine dahil edilebilmeleri için nüfus kütüğüne kayıtlı herkesin otomatikman seçmen listesine geçirilmesi yönünde Rum Meclisi’nden oy çokluğuyla geçirilen yasa, Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) kaygılandırıyor.



Politis, yasanın çeşitli teknik ve pratik sorunlar yaratacağından kaygı duyan İçişleri Bakanlığı’nın, yasaya iktidar partisi DİSİ’nin de olumlu oy vermesi nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından iade edilmesi yöntemine mecbur kalınmaması için yöntem aradığını yazdı. Haberde, İçişleri Bakanlığı’nın YSK’dan olabilecek sorunlarla ilgili detaylı rapor istediği belirtildi.



Habere göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriu dün, yeni yasanın YSK’nın işini olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Nüfus kütüğünde kayıtlı ancak seçmen listesinde kaydı olmayan hatırı sayılır sayıda vatandaşın hem Rum AP adayları, hem de ikamet ettikleri ülkelerdeki AP adayları için oy kullanabilecek olması nedeniyle seçim prosedürünün itibarını zedeleyeceği uyarısında bulundu.



Gazete, YSK’yı kaygılandıran başlıca sebepleri de özetle şöyle sıraladı:



“Yeni yasa uygulanırsa, seçmen listelerine sadece seçimlerin en az 6 ay öncesinden itibaren Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet edenlerin kaydedilmesi gerektiğine dair mevcut yasa uygulanamayacak. Dolayısıyla ilgili diğer yasalarda değişiklik yapılması gerekiyor. Yeni yasa ile yurtdışında daimi ikamet eden vatandaşlar da seçmen listesine kaydolma hakkı edinecek.



Seçmenlerin seçimde çifte oy kullanmasına olanak tanınmaması için yapılması gerekenler açısından YSK’nın iş yükü artıyor.



-Nüfus Arşivi’nde birçok yanlış, boşluk ve çarpıklık var. Bunlardan biri, ölenlerin kayıttan düşürülmemesidir. Nüfus arşivinde 20’nci yüzyıl başlarından beri kayıtlı olan ve yeniden oy hakkı edinecek kişiler olduğuna dikkat çekildi.



-Nüfus Arşivi’nde kayıtlı olup, seçmen listesinde kayıtlı olmayan kişilerin büyük bölümünün ikamet yeriyle ilgili tam veya doğru bilgi yok veya güncelleme yapılmış değil. Bu da, bu kişilerin oy kullanacakları seçim merkezlerine dağıtılması konusunda zorluklar yaratıyor. AP seçimleri öncesinde seçmen listesine otomatik kaydedilecek Rum sayısı 70 bine ulaşıyor. Yeni bilgilere göre bu sayının da üzerindedir. Yetkili birimlerin bu kişilerin büyük bölümüyle iletişim kurmasının “imkansız değilse bile çok zor” olduğuna işaret ediliyor. Aynı sorunun, nüfus kayıtlarında ikamet yeri olarak sadece Rum tarafındaki köy veya kent ismi yazılı olan 25 bin Kıbrıslı Türk için de geçerli olduğu belirtiliyor.



(ŞA/FEZ)



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