Güney Kıbrıs Yenilenebilir Enerji Konusundaki Hedeflerinden Uzaklaşıyor

Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) İstatistik Birimi Eurostat’ın verilerine göre, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili enerji payının (brüt nihai enerji tüketiminin yüzdesi olarak ifade ediliyor), 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta yüzde 9,9’a ulaştığı haber verildi.



Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) İstatistik Birimi Eurostat’ın verilerine göre, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili enerji payının (brüt nihai enerji tüketiminin yüzdesi olarak ifade ediliyor), 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta yüzde 9,9’a ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs için ortaya konan hedefin 2020 yılı için yüzde 13 olduğunu yazan Alithia gazetesi, 2004 yılında yüzde 3.3 olan bu oranın 2014 yılında yüzde 8.9, 2015 yılında yüzde 9.4, 2016 yılında ise yüzde 9.3’e yükseldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’la ilgili 2017 yılındaki yüzde 9.9’luk oranın, AB’deki beşinci düşük oran olduğu da ifade edildi.

(İY/ÖK)

