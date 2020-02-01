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Güney Kıbrıs Ve Lübnan’dan Üçlü Görüşme İçin Hazırlık

 

Güney Kıbrıs Ve Lübnan’dan Üçlü Görüşme İçin Hazırlık

 

01 Şubat 2020 Cumartesi 07:54
Güney Kıbrıs Ve Lübnan’dan Üçlü Görüşme İçin Hazırlık

 

Lefkoşa, 1 Şubat 20 : Güney Kıbrıs ve Lübnan’ın, hükümet veya devlet başkanları düzeyinde, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Lübnan arasında ilk üçlü görüşme yapılması için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Lübnan’a giden ve burada Lübnanlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu çerçevede yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Güney Kıbrıs ve Lübnan’ın, bahar ayında Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilecek olan hükümet veya devlet başkanları düzeyindeki ilk üçlü (Güney Kıbrıs-Yunanistan-Lübnan) görüşme hazırlıklarına başladığını açıkladı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, her zaman için Lübnan’ın egemenliğinin, istikrarının, refahının ve güvenliğinin güçlü destekçisi olduğunu vurguladı.

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Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasının ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı yetkili olmaktan onur duyduğunu ifade eden Hristodulidis, Lübnanlı mevkidaşıyla, çok olumlu ve içten bir görüşme gerçekleştirdiklerini, bölgedeki son gelişmelere yönelik görüşmenin samimi  geçtiğini belirtti.

Hristodulidis, Lübnanlı mevkidaşı ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, her iki ülke halkının yararına olması açısından işbirliğinin geliştirilmesi yöntemlerini de ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki enerji işbirliğinin de önemini vurguladıklarını söyleyen Hristoduldis, ülkelerin coğrafik yakınlıkları bakımından, Güney Kıbrıs ve Lübnan’ın taraf olduğu uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku’na yönelik ortak taahhütlerinin, Güney Kıbrıs ve Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesine ilişkin anlaşmanın ayrıca büyük enerji şirketlerinin gerek Güney Kıbrıs gerekse Lübnan’ın deniz bölgelerinde faaliyet göstermesinin, ülkeler ve halklar yararına sinerjiler yaratarak enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek için esas temeli sağladığını da ifade etti.

(FK/HA)

 

 

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