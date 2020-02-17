Güney Kıbrıs Ve Fransa’dan Ortak Tatbikat

Lefkoşa, 17 Şubat 20 (.): Güney Kıbrıs ve Fransa’nın, Fransız “Rafale” tipi savaş uçaklarının katılımıyla, bu sabahtan itibaren Güney Kıbrıs’ta ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre “Talos 2020” ismini taşıyan tatbikat, karadan ve havadan icra ediliyor.

Bugün icra edilen tatbikatın Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki üçüncü ortak tatbikat olduğuna da dikkat çekildi.

Tatbikatı takip eden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, iki ülke arasındaki askeri düzeydeki yakın iş birliği açısından somut bir örneği teşkil ettiğini ifade etti.

İki ülke arasında, deniz, hava savunmaya ilişkin başka tatbikatların yapılmasının beklendiğini ifade eden Angelidis, Fransa Savunma Bakanı’nın yarın Ada’ya geleceğini de açıkladı.

(FK/GÜL)