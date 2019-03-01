Güney Kıbrıs Ve Fransa Arasındaki Siyasi İlişkilerin Geliştirilmesi

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Güney Kıbrıs ve Fransa, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi konusunun DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz arasındaki görüşmede ele alındığını yazdılar.

Habere göre Fransız Büyükelçi Troccaz görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın tek AB üyesi ülke olduğu özellikle hassas olan Doğu Akdeniz bölgesinde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iradesini dile getirdi.

Türkiye’nin bölgede icra ettiği büyük tatbikatın sorulması üzerine Troccaz, ülkesinin, bölgedeki istikrardan yana olduğunu söyledi.

Troccaz “sorunlar yaratmak için burada olamadıklarını, olası sorunları çözmek için burada olduklarını” ifade etti.

Troccaz, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinden de söz etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, Fransa’nın sadece dost bir ülke değil, AB’nin esas kapılarından biri ayrıca Güvenlik Konseyi üyesi bir ülke olduğunu belirtti.

Fransız şirketlerinin, ülkeye yatırım yaptığını da belirten Neofitu, Fransız şirketlerinin faaliyet gösterdiği Güney Kıbrıs’ın iki havalimanından da söz etti.

(FK/ÖK)