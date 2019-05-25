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Güney Kıbrıs’tan Orman Yangınlarıyla Boğuşan İsrail’e İki Yangın Söndürme Uçağı

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): İsrail, ülkede çıkan orman yangınlarına müdahale için yaptığı yardım çağrısına 2 yangın söndürme uçağı ve bir yer ekibi ile destek çıkan Rum yönetimine  teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’tan Orman Yangınlarıyla Boğuşan İsrail’e İki Yangın Söndürme Uçağı

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): İsrail, ülkede çıkan orman yangınlarına müdahale için yaptığı yardım çağrısına 2 yangın söndürme uçağı ve bir yer ekibi ile destek çıkan Rum yönetimine  teşekkür etti.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:55
Güney Kıbrıs’tan Orman Yangınlarıyla Boğuşan İsrail’e İki Yangın Söndürme Uçağı

Lefkoşa, 25 Mayıs 19 (.): İsrail, ülkede çıkan orman yangınlarına müdahale için yaptığı yardım çağrısına 2 yangın söndürme uçağı ve bir yer ekibi ile destek çıkan Rum yönetimine  teşekkür etti.
Haravgi her birinde iki personel bulunan iki yangın söndürme uçağının Hayfa’ya gitmek üzere dün sabah 05.30’da planlanan kalkışının, İsrail tarafının ricası üzerine saat 11.00’de gerçekleştiğini, 4 yer ekibinin ise Larnaka Havaalanı’ndan kalkan yolcu uçağıyla İsrail’e gittiğini,  ihtiyaç halinde gönderilmek üzere 60 kişilik yer ekibinin de hazırda bekletildiğini yazdı.

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Habere göre İsrail, yardım çağrısına cevap veren Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan’a teşekkür etti.  
(ŞA/ŞEB) 
 

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