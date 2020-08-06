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Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a Yardım

KIBRIS’IN HAVA KALİTESİ PATLAMADAN ETKİLENMEDİ

06 Ağustos 2020 Perşembe 14:31
Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a Yardım
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KIBRIS’IN HAVA KALİTESİ PATLAMADAN ETKİLENMEDİ
“PAYLAYICIYI BEYRUT’A TAŞIYAN GEMİSİNİN SAHİBİ KIBRIS VATANDAŞI BİR RUS”
Lefkoşa, 6 Ağustos 2020 : Lübnan’da, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklanan büyük patlamayla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi “Lübnan, Tam Bir Trajedi- 300 Bin Evsiz, Onlarca Ölü, Binlerce Yaralı, Hastanelerde Büyük Eksiklikler” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, yaşanan büyük patlamanın ardından, tüm dünyadan Beyrut’a yardım gönderildiğini yazdı.
Patlamanın yol açtığı ekonomik etkilerle ve insani felaketle baş edebilmesi için tüm dünyadan Lübnan’a büyük bir yardım dalgası gönderilmekte olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin de Lübnan’ın yardım çağrısına yanıt verdiğini belirtti.
Hali hazırda arama-kurtarma köpeklerinin eşlik ettiği Rum tarafının kurtarma ekiplerinin Beyrut’ta bulunduklarını yazan gazete, ekiplerin bugün daha fazla insanla takviye edileceğini ifade etti.
Lübnan’a ilaç ve tıbbi malzeme yanı sıra alüminyum ve cam gönderileceği de kaydedildi.
Lübnan’da yaşayan ve evleri ile mülklerini kaybeden “Kıbrıs” vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için özel charter seferleri düzenlendiğini de kaydeden gazete, patlama sonucu yaralanan 3 “Kıbrıslının” da Güney Kıbrıs’a döneceğini ifade etti.
Lübnan’da yaşamını sürdüren çok sayıda “Kıbrıslı” bulunduğu bilgisini de veren gazete, “Kıbrıs Büyükelçiliğine” ev sahipliği yapan bina ile büyükelçilik konutunun da patlamada zarar gördüğünü belirtti.
Lübnan’da faaliyet göstermekte olan Kıbrıslı Rumlara ait işletmelerin de patlamada büyük zarar gördüklerini kaydeden gazete, mülklerinin ve evlerinin yıkıma uğradığını gören kişilerin çoğunun, Güney Kıbrıs’a geri dönmek istediklerini belirtti.
Dün öğleden sonra saat 14.00’e kadar 50 “Kıbrıslının” Güney Kıbrıs’a geri dönmek istediğini kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise konu hakkında yaptığı açıklamada, bugün Güney Kıbrıs’tan Lübnan’a özel bir charter seferi düzenleneceğini ve ülkeye dönmek isteyenlerin, bu uçuşla Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a getirileceğini belirtti.
Rum Felaketle Özel Mücadele Birimi (EMAK) ile Rum Polisi Çevik Kuvvetinden 10 kişinin, sekiz arama-kurtarma köpeği ve 2 helikopterle patlamanın ardından hayatta kalanların kurtarılmasına yardımcı olmak için dünden bu yana Lübnan’da bulunduğunu kaydeden gazete, Lübnan’ın seyahatler konusunda C kategorisinde olmasından ötürü, Beyrut’ta bulunacak olan Kıbrıslı Rumlar ile ülkeye geri dönecek olan kişilere havalimanında koronavirüs testi yapılacağını ve 14 gün evlerinde kendilerini karantinaya alacaklarını vurguladı.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis açıklamasında, Lübnan’ın, tıbbi malzeme ve ilaç haricinde bir miktar alüminyum ve cam, aynı zamanda uzun ömürlü gıda talebinde bulunduğunu da dile getirdi.
Güney Kıbrıs’ın Lübnan’daki Büyükelçisi Panikos Kiriaku’nun, patlamanın olduğu sırada Rum kesiminde bulunduğunu da belirten gazete, büyükelçiliğe ev sahipliği yapan bina ile elçilik konutunun neredeyse tamamen yıkıldığını ve kullanılabilir durumda olmadığını ifade etti.
KIBRIS’IN HAVA KALİTESİ PATLAMADAN ETKİLENMEDİ
Öte yandan gazete, yapılan hava kalitesi izleme ağı ölçümlerine göre, Beyrut’ta gerçekleşen patlamadan ötürü serbest kalan kimyasalların Kıbrıs atmosferini etkilemediğini yazdı.
Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Hava Kalitesi Bölümü şefi Hrisanthos Savvidis, ağın ölçtüğü kirletici gazlarla ilgili olarak, özellikle de azot oksit konusunda özel bir şey gözlemlenmediğini dile getirdi.

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Patlama bölgesinin Kıbrıs’ın 234 kilometre uzağında olması ve rüzgarın yönünden ötürü Kıbrıs atmosferinin patlamadan etkilenmediğini dile getiren Savvidis, patlamanın olduğu saatlerde rüzgarın Lübnan-Kıbrıs istikametinin tersi yönünde esmekte olduğunu ekledi.
“PAYLAYICIYI TAŞIYAN GEMİSİNİN SAHİBİ KIBRIS VATANDAŞI BİR RUS”
Öte yandan gazete “Geminin Sahibiyle İlgili Herhangi Bir Talep Yok” ara başlıklı haberinde, geçtiğimiz Salı günü Beyrut’ta yaşanan korkunç patlamanın sebebi olarak gösterilen patlayıcı maddenin, Beyrut limanına 2013 yılının Kasım ayında Ruslara ait olan bir gemiyle geldiğini anımsattı.
Aynı kaynağa göre bunun “Rhosus” isimli gemi olduğunu ve gemiye el konulduğu zaman, sahibinin “Kıbrıs” vatandaşlığına da sahip olan Igor Grechushkin isimli Rus olduğunu kaydeden gazete, Moldovya bayraklı geminin, Batum’dan Mozambik’e 2 bin 750 ton amonyum nitrat götürmekte olduğunu dile getirdi.
Geminin yolda arızalandığını ve Beyrut’taki limanda durduğunu kaydeden gazete, yapılan araştırma sonucunda geminin limandan ayrılmasına izin verilmediğini ve geminin taşıdığı maddeye ise daha sonra imha edilmesi için el konulduğunu belirtti.
Uluslararası haberlere göre, Lübnan güvenlik makamlarının geminin sahibi olan Rus’u Güney Kıbrıs’ta da aradıklarının görüldüğünü kaydeden gazete, bunun Rum Yönetimi makamları tarafından teyit edilmediğini, çünkü hiçbir zaman böyle bir talepte bulunulmadığını ekledi.
Alithia gazetesi ise haberinde, gemiyi Beyrut’ta bırakan Igor Grechushkin’in Limasol’da ikamet ediyor göründüğünü aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta bulunan Teto Shipping isimli şirketin son bilinen müdürü olduğunu yazdı.
İnternette yapılan araştırmalarda, Güney Kıbrıs’ta Teto Shipping ismiyle kaydedilmiş bir şirket bulunamadığını belirten gazete, bahse konu kişinin Unimar Servise isimli bir şirkette de müdür olarak görüldüğünü ekledi.
LARNAKA’DA ELE GEÇİRİLEN 8,2 TON AMONYUM NİTRAT
Öte yandan gazete, 2015 yılında Larnaka’da ele geçirilen 8,2 ton amonyum nitratın terör amaçlarıyla kullanılmadan önce tarımsal amaçlı gübreye dönüştürüldüğünü yazdı.
Gazete, buna paralel olarak, amonyum nitratı elinde bulundurmakla suçlanan Lübnan asıllı şahsın ise olayın 3 yıl sonrasında serbest bırakıldığını da anımsattı.
GAZETE BAŞLIKLARI
Politis: “Gizemli Rus Armatör ve Beyrut’taki Patlama- 300 Bin Lübnanlı Neredeyse Yerle Bir Olan Bir Şehirde Evsiz- Gizemli Rus Armatörün Kıbrıs’la Olan İlişkisi Konusunda Cevapsız Sorular- Limasol Daimi Sakini ve Gemiye El Konulmasının Ardınsan Kayıp- Enkazda Sağ Kalanları Arıyorlar- Herkesin Dikkati Lübnan’da- Komplo Teorileri Alevlendi”
Haravgi: “Beyrut’ta Katliam, Ölüler ve Binlerce Yaralı- Komşu Acil Yardım ve Destek- Komşu Ülke Yaralarını Sarmak İçin Yardım İstiyor- Kıbrıs Atmosferi Gazlardan Etkilenmedi”
Alithia: “Hiroşima Gibi- Tüm Dünya Lübnan’daki Trajediden Ötürü Sarsıldı- Kıbrıs Amonyum Nitrat ve Beyrut’taki Patlamalarla Nasıl İlişkilendiriliyor- Herkes Kıbrıs Vatandaşı Igor Grechushkin’i Arıyor”
(İY/ÖK)                             
 

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