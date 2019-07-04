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Güney Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu’na Giren Milletvekillerinin Dahil Olduğu Komiteler

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 (.): Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimler neticesinde Avrupa Parlamentosu’na girmeye hak kazanan milletvekillerinin yer alacağı komiteler belli oldu.

Güney Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu’na Giren Milletvekillerinin Dahil Olduğu Komiteler

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 (.): Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimler neticesinde Avrupa Parlamentosu’na girmeye hak kazanan milletvekillerinin yer alacağı komiteler belli oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:21
Güney Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu’na Giren Milletvekillerinin Dahil Olduğu Komiteler

Lefkoşa, 4 Temmuz 19 (.): Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimler neticesinde Avrupa Parlamentosu’na girmeye hak kazanan milletvekillerinin yer alacağı komiteler belli oldu.

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Haravgi gazetesi, AKEL ve Birleşik Sol Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu’nun, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne; Niyazi Kızılyürek’in Kültür ve Eğitim Komitesi’ne dahil olduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Halk Partisi grubuna bağlı olan DİSİ AP üyesi Lefteris Hristoforu, Bütçe Komitesi; Lukas Furlas İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi; DİKO ile Sosyalistler ve  Demokratlar Milletvekili Kostas Mavridis Ekonomi ve Para Politikası Komitesi; EDEK ile Sosyalistler ve Demokratlar Milletvekili Dimitris Papadakis ise Dış İlişkiler Komitesi’nde çalışacak.

(FK/GÜL)

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