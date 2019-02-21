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Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler

ARABALI ATM SOYGUNULefkoşa, 21 Şubat 19 : Baf’a bağlı “Kissonerga” (Cisonerga) köyünde, kimliği belirsiz şahısların, bölgede bulunan bir ATM’yi, üzerine çift kabin aracı sürerek yerinden sökmeye ve içerisinde bulunan paraları çalmaya çalıştıkları, ancak başaramadıkları bildirildi.Fileleftheros gazetesi, olayın dün sabaha karşı meydana geldiğini ve ATM’yi soymaya çalışan şahısların, polis gelmeden olay yerinden kaçtıklarını yazdı.PARALİMNİ’DE ARAÇ İÇERİSİNDEN AV TÜFEĞİ ÇALINDIGazete,...

Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler

ARABALI ATM SOYGUNULefkoşa, 21 Şubat 19 : Baf’a bağlı “Kissonerga” (Cisonerga) köyünde, kimliği belirsiz şahısların, bölgede bulunan bir ATM’yi, üzerine çift kabin aracı sürerek yerinden sökmeye ve içerisinde bulunan paraları çalmaya çalıştıkları, ancak başaramadıkları bildirildi.Fileleftheros gazetesi, olayın dün sabaha karşı meydana geldiğini ve ATM’yi soymaya çalışan şahısların, polis gelmeden olay yerinden kaçtıklarını yazdı.PARALİMNİ’DE ARAÇ İÇERİSİNDEN AV TÜFEĞİ ÇALINDIGazete,...

21 Şubat 2019 Perşembe 10:07
Güney Kıbrıs’tan Adli Haberler
ARABALI ATM SOYGUNU

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Baf’a bağlı “Kissonerga” (Cisonerga) köyünde, kimliği belirsiz şahısların, bölgede bulunan bir ATM’yi, üzerine çift kabin aracı sürerek yerinden sökmeye ve içerisinde bulunan paraları çalmaya çalıştıkları, ancak başaramadıkları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, olayın dün sabaha karşı meydana geldiğini ve ATM’yi soymaya çalışan şahısların, polis gelmeden olay yerinden kaçtıklarını yazdı.
PARALİMNİ’DE ARAÇ İÇERİSİNDEN AV TÜFEĞİ ÇALINDI
Gazete, bir diğer haberinde ise, Paralimni’de dün, güpegündüz, bir araç içerisinde bulunan bin 500 Euro değerindeki av tüfeğinin çalındığını yazdı.
SAHTE PASAPORT
Politis gazetesi de, Baf’ta yaşları 30 ile 50 arasında değişen 4 kişinin, Rum polisinin dün sabahki rutin denetimleri sırasında, tasarruflarında sahte AB ülkeleri pasaportlarıyla yakalandıklarını ve gözaltına alındıklarını yazdı.
Haberde, polisin, sahte pasaport düzenleyen bir çetenin varlığından şüphelendiği ve soruşturmalarını bu yönde derinleştirdiği kaydedildi.
(GE/ŞEB)
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